CONVIVIALE - L'azienda di Corridonia presieduta da Umbertina Verdicchio ha invitato dipendenti e collaboratori a Villa Anton per il saluto di fine anno, allegria, intrattenimento e un bilancio 2019 in positivo

di Gabriele Censi

Sulle note di “Oh happy day” in un atmosfera di festa si è concluso il pranzo natalizio della Edif, a Villa Anton di Recanati. Sabato scorso si sono ritrovati a tavola la quasi totalità dei 400 tra dipendenti e collaboratori per festeggiare il trend positivo del 2019 e il Natale che è alle porte. L’azienda che ha sede a Corridonia è leader nella distribuzione di materiale elettrico, illuminazione, termoidraulica, automazione, fotovoltaico, sicurezza, climatizzazione e antennistica. Le 24 filiali sono su 5 regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise.

«La crescita dell’azienda è stata, senza grosse difficoltà sempre costante grazie allo spirito di squadra di tutti i dipendenti e collaboratori che hanno dato il loro supporto e hanno creduto nei vertici aziendali, per me sono come una grande famiglia» ha detto la presidente Umbertina Verdicchio che ha coinvolto veramente la famiglia anche nella gestione, i suoi quattro figli infatti collaborano tutti alla guida dell’azienda: Agostino Rosini si occupa del commerciale, Lucia Rosini degli affari generali, Romina Rosini dei trasporti e Monia Rosini del marketing. Nella squadra dirigenziale che occupa un ruolo di rilievo per il conseguimento degli ottimi risultati ci sono anche Simone Giammaria, direttore commerciale, Simone di Biagio direttore contract-acquisti, Corrado Nardi, direttore amministrativo e Diego Gasparrini direttore operativo.

Il pranzo con menu di pesce è stato accompagnato da momenti di spettacolo per tutti i gusti. Il citato Gospel del coro “Quelli che…non solo Gospel” di Montegranaro che ha spaziato in vari generi. Anche il reggae con un redivivo Bob Marley (impersonato da uno dei componenti del gruppo) che sulle note di “No Woman no cry” è entrato in sala circondato da un nugolo di guardie del corpo. I colpi di scena non sono finiti perchè sono arrivate anche le due cornamuse di Luca Paciaroni in arte Varro e Tony per entrare subito nel clima natalizio. Più avanti nel pomeriggio gli ospiti soprattutto maschili si sono poi scaldati con l’esibizione di Anna K, ballerina russa di poledance che si è fatta conoscere anche in tv nel programma Italia’s got talent.

E’ stata Monia Rosini a dare il via alla festa con il saluto di benvenuto, mentre la presidente Umbertina Verdicchio dopo aver tagliato la torta ha rivolto a tutti il suo messaggio augurale: «Mi riempe il cuore di gioia vedervi qui allegri e contenti di festeggiare insieme un anno positivo per la nostra azienda e pieno di soddisfazioni. Non vi parlo di lavoro ma vi ringrazio per aver contribuito ad un bilancio favorevole quest’anno per la Edif. Grazie per il duro lavoro. Molti di voi hano fatto sacrifici, si sono assunti delle responsabilità, hanno passato ore sulle strade tornando spesso a casa tardi ma i risultati raggiunti ci confortano e rassicurano. Non dimentico chi con con il proprio silenzioso lavoro quotidiano in magazzino o dietro una scrivania si è prodigato per il bene dell’azienda. Tutti avete avuto un ruolo importante nel raggiungimento dei nostri successi e grazie al vostro impegno, dedizione e fedeltà abbiamo superato tanti momenti impegnativi » Poi la presidente rivolge uno sguardo al futuro prima del brindisi finale: «Questa festa è per voi come ringraziamento per il prezioso contributo dato nell’immaginare una nuova visione per il futuro e programmare obiettivi sempre più ambizioni e sfidanti»

«Nel futuro sarà ancora presente il nostro impegno ambientale – ha ricordato anche Umbertina Verdicchio – Il servizio al cliente, i trasporti merce, la commercializzazione di prodotti energeticamente sostenibili sono punti focali su cui l’azienda ragiona costantemente. Edif crede fortemente che l’ottimizzazione delle scorte e la creazione centri di stoccaggio merci siano utili, oltre che per migliorare la gestione delle risorse, come supporto “smart” alle vendite. ‘approccio al risparmio energetico, trovare soluzioni energeticamente sostenibili come fotovoltaico, solare termico, pompe di calore, inverter per motori, illuminazione a led, sono argomenti entrati ormai nel lessico quotidiano dei nostri venditori e che proponiamo costantemente ai nostri clienti. La buona pratica quotidiana vede Edif impegnata nello smaltimento consapevole di tutti i rifiuti derivanti dagli imballi. Il 100 % della plastica e del cartone viene compattato e condotto in centri specializzati di riciclo. I nostri partner ci stanno riconoscendo sempre di più questa anima “green”» .

(Articolo promoredazionale)