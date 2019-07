MANIFESTAZIONE - Domani sera dalle 19 al via le oltre trenta iniziative: la città si trasformerà in un grande palcoscenico per creare un musical collettivo. Tanti i negozi che hanno aderito, una festa in tutto il centro storico e sui corsi Cavour e Cairoli

Oltre trenta manifestazioni per la Notte dell’Opera, in programma domani a Macerata. Seguendo il filo rosso, colore-tema di questa edizione, dalle 19 al via i tanti eventi per trasformare la città in un grande teatro a cielo aperto. In piazza della Libertà chiusura alle 23,30 con il circo El Grito.

Sarà una specie di musical collettivo la Notte dell’opera: piazze, strade, cortili e locali ospiteranno dalle 19 di domani un fitto e festoso programma di attività musicali per tutte le età. La manifestazione, organizzata dal comune di Macerata con l’associazione Arena Sferisterio e la partecipazione di Confcommercio Marche centrali, vede quest’anno un’adesione particolarmente nutrita delle associazioni e dei commercianti ai quali verrà distribuita la speciale maglietta rossa ideata per l’occasione dall’associazione di categoria.

Vetrine di corso Cavour, corso Cairoli e del centro storico saranno inondate di rosso con vetrine decorate e arredo urbano a tema (una novità quelli in corso Cairoli e in corso della Repubblica). Si tratta dell’edizione numero otto della Notte dell’opera che ogni anno attira migliaia di persone in città ed è diventato l’ appuntamento «clou dell’estate maceratese, è una vera festa della città» dice il sindaco Romano Carancini. «Dopo un anno di lavoro la città – afferma l’assessore alla Cultura, Stefania Monteverde – va in scena e la Notte dell’opera è il nostro modo tutto maceratese di fare teatro e musica insieme, stupendo i turisti che scoprono una comunità viva e piena di energia». L’assessore all’Ambiente Mario Iesari ha spiegato invece l’importanza del Protocollo Verde che è stato adottato anche per la grande festa della Notte dell’Opera: «un’occasione per ridurre i consumi di plastica, fare raccolta differenziata, ridurre gli sprechi e pensare all’ambiente». «Ho incontrato i commercianti e le associazioni – racconta la direttrice artistica Barbara Minghetti – e ho trovato una meravigliosa disponibilità a collaborare per un progetto di città. Qui davvero l’opera e la cultura sono vissuti con grande senso civico e spirito di partecipazione».

IL PROGRAMMA – Ci sarà una mamma degli eventi che verrà distribuita in 20.000 copie. Otto i nuovi spettacoli vincitori del bando (realizzato dall’Associazione Arena Sferisterio e dal Comune di Macerata grazie al sostegno di Banco Marchigiano Credito Cooperativo) per progetti artistici di teatro musicale con una forte capacità comunicativa. Questi gli spettacoli vincitori: Fuoriporta, Viaggio ai confini della fantasia (in fondo a corso Cavour, alle 19,30, 21 e 22) di Piero Massimo Macchini, Paolo Figri e Domenico Lannutti; Progetto L.O.V.E. (Emiciclo Torri, alle 19,30 e 21,30) del Quartetto F.A.T.A. (Lucia Paccamiccio, Marta Montanari, Alessandra Petrini, Elisa Ercoli); Woman in red (davanti alle Poste di via Gramsci, alle 20 e 22) ispirato a Carmen, di Matteo Francomano e Giulia Randazzo con Alice Fusaro (Gitana); Ophelia chi? Femminile Plurale (piazza Vittorio Veneto, dalle 21), di Anna Maria Michetti, Valentina Sannucci, Leonardo Giacomo e Carlo Moschettoni (Proiezione del progetto vincitore del contest Incontra l’Opera, Lorenzo Capponi dell’IIS “E. Mattei” di Recanati); Musicamdo Jazz Orchestra di Camerino (piazza Vittorio Veneto, alle 20 e alle 22); Rojo (Palazzo Bonaccorsi, alle 19,30 e 21,30), su testi di Garcia Lorca interpretati da Paola Giorgi Christian Riganelli (fisarmonica), Luca Mengoni (violino), David Padella contrabbasso; Nell’abbraccio del tango (corso Cairoli 17, alle 21), della compagnia/accademia Pasion Tango con il Jazz Tango Trio “Tangofonici”; Opera Guitta (in fondo a Corso Cairoli, alle 19,30 e 21,30), scritto e diretto da Antonio Vergamini con Nicanor Cancellieri, Irene Geninatti Chiolero, Franca Pampaloni.

Fra gli altri appuntamenti in cartellone anche Tomorrow (ai Magazzini Uto di fronte alle Poste di via Gramsci, alle 21,30) di David Quintili e Antonio Mingarelli con i giovani ospiti del Gus Macerata, a riconferma dell’attenzione che negli ultimi anni Macerata e il suo Festival rivolgono ai temi del sociale.

TANGO E CIRCO – Una novità è legata alla partecipazione dei Cittadini del mondo (esperienza collettiva nata l’anno scorso grazie all’allestimento del Flauto magico con la regia di Graham Vick) che daranno vita a Passione e tango, momento di danza collettiva (spettacolo di apertura in piazza Mazzini alle 19), frutto del laboratorio partecipativo curato in questo periodo da Marta Negrini. In chiusura, alle 23, lo spettacolo di circo El Grito in collaborazione con Artemigrante.

BAMBINI – Per i più piccoli Non possono mancare le iniziative per i più piccoli, fra cui “Carmensita”, spettacolo prodotto da Aslico e ispirato all’opera di Bizet, in programma alle 20 e alle 21.30 all’Orto dei Pensatori. Un nuovo spazio per i bambini, accessibile tutta la sera, è l’Area dei Monelli in corso Cavour, organizzata dagli scout del Gruppo Agesci Macerata2, con una serie di giochi ispirati a Carmen e al rosso. Tutte le manifestazioni sono gratuite.

ROSSO – Pubblico, cantanti, artisti, negozianti, avventori e turisti sono invitati quindi a vestirsi di rosso (alla biglietteria di piazza Mazzini si possono ritirare le stringhe a tema per le scarpe realizzate da Centro Accessori, sino ad esaurimento) per essere protagonisti di questa edizione della Notte dell’Opera che trae ispirazione musicale dalle tre opere #rossodesiderio, Carmen, Macbeth e Rigoletto. Proprio alcuni degli interpreti impegnai in queste settimane sul palcoscenico dello Sferisterio, si esibiranno in concerto nei quattro “teatrini” che rinnovano anche per il 2019 la significativa collaborazione creativa con l’Accademia di belle arti che ha realizzato gli allestimenti urbani, ideati da un team di allievi coordinati dal docente Enrico Pulsoni.