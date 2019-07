MACERATA - Il ristorante in centro storico ha ideato una serie di piatti per l'occasione

Notte dell’Opera #rossodesiderio per guardare l’opera da un altro punto di vista, condividere la passione e festeggiare insieme nel segno del più noto genere d’arte italiana. Giovedì 1 agosto dalle 19 l’Opera esce dalle mura dell’Arena Sferisterio e inonda la città con le sue melodie, i suoi colori, le sue passioni. La Notte dell’Opera è la serata attesissima del festival in cui tutta la città di Macerata e l’intero territorio si impegnano ad animare il Centro storico, corso Cavour e corso Cairoli declinando il tema del festival e le opere in scena allo Sferisterio. L’evento è riuscito a conquistare migliaia di persone e a far riscoprire la lirica anche ad un pubblico prima distante, grazie alla creatività e alla sperimentazione che esplodono con tutta la loro carica negli eventi in programma. E’ un appuntamento clou dell’estate non solo maceratese, una festa della città.

Vere Italie propone una cena a menu fisso #rossodesiderio, ideato appositamente per l’occasione:

Antipasto

Prosciutto, melone e fichi

Crescia al lonzino di fichi La bona Usanza e pecorino semistagionato Cau&Spada, gelato al melone, prosciutto croccante Re Norcino e melone

In abbinamento: Cuvèe Nadir Cantine Belisario

Primo

Ravioli come vincisgrassi

Ravioli ripieni di ragù dei vincisgrassi con croccante di Parmigiano

In abbinamento: Cantamaggio – Marche Rosso IGT Montepulciano – Cantina Colognola

Secondo

Coniglio alla cacciatora

Coniglio leprino con pomodorini, cipollotti e olive Lea Gregori

In abbinamento: Marro – Rosso Conero DOC – Cantina Serenelli

Dessert

Rosso desiderio

Mousse di yogurt e ricotta Fontegranne con cuore morbido di visciole Si.Gi.

In abbinamento: Cocktail Sferisterio – Ribona Metodo Classico Cantina Sant’Isidoro con visciole Si.Gi.

35€ a persona, vini inclusi

Prenotazioni: 0733 1840572 – macerata@vereitalie.it

L’edizione 2019 dell’ormai tradizionale manifestazione cittadina, che fa dell’intera Macerata la capitale dell’Opera per una notte, è ispirata al colore rosso. #rossodesiderio è infatti il tema della 55^ edizione del Macerata Opera Festival declinato nei toni della gelosia, del potere e della possessività, evocati rispettivamente da Carmen, Macbeth e Rigoletto, le tre opere in programma. Pubblico, cantanti, artisti, negozianti, turisti sono invitati a vestirsi di rosso per essere protagonisti assoluti della Notte dell’Opera 2019.

