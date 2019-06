TREIA - Dal 2 al 6 luglio Festival soft economy e Seminario estivo, tra gli ospiti il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e il ministro Alberto Bonisoli

di Gabriele Censi (foto di Fabio Falcioni)

Treia ospita la 17esima edizione del seminario estivo di Symbola il 5 e 6 luglio preceduto dal festival della Soft economy. E’ l’ottava volta consecutiva che la fondazione presieduta da Ermete Realacci sceglie la città maceratese per i suoi lavori di approfondimento che leggono ed interpretano l’economia italiana. Quest’anno lo spunto che dà il titolo all’intenso programma è “Da soli non si può, empatia e tecnologia per costruire il futuro”.

Lo declina il segretario di Symbola Fabio Renzi: «Le sfide di un mondo che cambia: crisi climatica, diseguaglianze sociali, migrazioni, nuovi assetti geopolitici e le frontiere dell’innovazione richiedono visioni e politiche lungimiranti. Non si affrontano queste sfide senza una missione condivisa che mobiliti le energie più vitali, a partire dai territori e dalle comunità. C’è bisogno di una società e di un’economia più empatiche in cui creatività, ricerca e tecnologia danno vita a nuovi processi di produzione di beni e servizi, si incrociano con il patrimonio di mestieri e saperi tradizionali e si alimentano di bellezza, relazioni e valori. Il rapporto I.t.a.l.i.a., acronimo e racconto dell’identità produttiva e sociale italiana, dall’industria al turismo, dall’agroalimentare al localismo, dall’innovazione all’arte e alla cultura, è un viaggio di scoperta in un Paese che ha i talenti e le risorse per guardare negli occhi il futuro». Tra i molti ospiti in rappresentanza dell’impresa e della ricerca, ci saranno il presidente di Confindustria nazionale Vincenzo Boccia, sempre presente anche negli anni scorsi e il ministro dei Beni e attività culturali Alberto Bonisoli.

Durante la presentazione di oggi nella sede provinciale della nuova Camera di Commercio regionale, Gino Sabatini, il presidente, con il segretario Fabrizio Schiavoni, ha ripreso il testimone dell’ente maceratese affiancando i promotori, come ancora Unioncamere, Regione Marche, Città di Treia e Confindustria Macerata. «E’ uno degli eventi più importanti delle Marche, – ha detto Sabatini – siamo un modello per il sistema camerale nazionale, i dati ci dicono che il sistema produttivo marchigiano non è secondo a nessuno e due ricerche che saranno presentate a Treia attestano questo valore. Economia circolare, blue economy, il legno, la ricettività dei territori, sono alcune delle tematiche che ci faranno scoprire che abbiamo i numeri per uscire dalla stagnazione».

«Un superficie boschiva nazionale del 40% è una grande risorsa a mettere al servizio dell’industria del legno che cresce del 7% annuo ma oggi la materia prima viene in gran parte dall’estero», sottolinea Renzi. Un tema in calendario che è un esempio della capacità di elaborazione di Symbola accolta nella “Città della corsa e del cammino”, un riconoscimento, insieme a quello di Bandiera Azzurra, che viene ricordato dal vicesindaco facente funzioni David Buschittari: «Apriamo le porte ai numerosi ospiti e proprio grazie a Symbola abbiamo ottenuto questo riconoscimento da Fidal e Anci che ci ha permesso di realizzare il Parco delle Querce per il running a Chiesanuova. Il titolo “Da soli non si può” ci indica la via anche per il buon amministratore di oggi». Per la Regione interviene Simona Teoldi del settore cultura: «Tutta la giunta è vicina alle tematiche di Symbola, un think tank, che mette abbatte i paletti e le barriere della cultura e noi su questo stiamo facendo molto con il secondo bando imprese culturali creative». «Siamo cittadini maceratesi, delle Marche, italiani ed europei – conclude il presidente di Confindustria Gianluca Pesarini – non si fanno più progetti legati all’orticello, per fare impresa c’è bisogno di tutti. Symbola è il momento per guardare al futuro e nel futuro va affrontato il problema demografico, una regione che invecchia non fornisce nuovi imprenditori. Dobbiamo avere il coraggio di decidere».

Il programma completo:

Martedì 2 luglio 9.30 al Teatro comunale apertura del festival

Ore 10 Genius loci, i nuovi brand territoriali tra valley industriali e cluster turistici. A cura di Confindustria Macerata . Ore 14.30 Energia e cambiamenti climatici: dal cucchiaio alla città con il kyoto club. Ore 19.30 piazzetta Cassara, presentazione del libro “Condominio terra: natura, economia, società, come se futuro e benessere contassero davvero” di Roberto Danovaro e Mauro Gallegati, Slow food editore, Giunti e Università scienze gastronomiche di Pollenzo.

Mercoledì 3 luglio 9.30 “Rompere le disuguaglianze territoriali con il Forum disuguaglianze diversità. Ore 14.30 La nuova centralità della montagna con la società dei territorialisti/e. Ore 14.30 Aula multimediale – Scuola regionale formazione pubblica amministrazione. Verso il cluster nazionale del legno, dell’arredo e delle costruzioni con Legambiente. Ore 14.30 Hotel Grimaldi, Appennino istruzioni per l’uso, manuale di buone pratiche funzionali al mantenimento e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle aree protette appenniniche

a cura di Federparchi. Ore 17 Ricostruire fiducia “restartapp per il Centro Italia” a cura di Fondazione Garrone e Legambiente. Ore 19.30 piazzetta Cassara, presentazione del libro “Tessiture sociali. La comunità, l’impresa, la solidarietà” di Aldo Bonomi e Francesco Pugliese, Egea spa.



Giovedì 4 luglio. Ore 9.30 Identità, comunità e territori, i piccoli comuni per il futuro dell’Italia, con Coldiretti Marche. Ore 14.30 Hotel Grimaldi, Appennino – nuovi sentieri di sviluppo dopo il sisma del 2016, a cura del Consiglio regionale delle Marche. Artlab19, reti museali e sistemi territoriali, a cura della Fondazione Fitzcarraldo e del ministero dei Beni e delle attività culturali. Ore 11.30 prima sessione, aula multimediale – scuola regionale formazione pubblica amministrazione via cavour 29, ore 14.30 seconda sessione, teatro comunale piazza Arcangeli. Cconcluderà i lavori Alberto Bonisoli, ministro per i Beni e le attività culturali.

Venerdì 5 luglio. Ore 9.30 apertura dei lavori Seminario estivo, saluti David Buschittari, vicesindaco di Treia, Luca Ceriscioli, presidente Giunta Marche, Nazzareno Marconi vescovo di Macerata. Presiedono Ermete Realacci, presidente fondazione Symbola, Sabrina Florio, presidente associazione Anima per il sociale. Riflessioni introduttive di Fabio Renzi ,segretario generale fondazione Symbola. Ore 10 prima sessione I.t.a.l.i.a. Geografie del nuovo made in italy, presentazione del rapporto 2019 realizzato da fondazione Symbola, Unioncamere in collaborazione con fondazione Edison. Giuseppe Tripoli segretario generale Unioncamere. Intervengono Luigi Abete presidente Bnl, Francesco Cancellato direttore Linkiesta, Stefano Ciafani presidente nazionale Legambiente, Nando Pagnoncelli chief executive Ipsos, Maria Cristina Piovesana presidente vicario Assoindustria Venetocentro, Sergio Silvestrini segretario generale Cna, Francesco Starace amministratore delegato Enel. Conclude Alberto Bonisoli, ministro per i Beni e le attività culturali.

Ore 14.30 seconda sessione. Un’economia più’ civile. Presiedono Franco Pasquali presidente forum fondazione Symbola, Domenico Sturabotti direttore fondazione Symbola, Orietta Varnelli amministatore delegato Distilleria Varnelli. Relazione introduttiva di Leonardo Becchetti economista, università di Tor Vergata, presidente comitato scientifico Next. Intervengono Antonio Calabrò, vicepresidente Assilombarda, Marco Caprai amministratore delegato Arnaldo Caprai società agricola, Giovanni Corbetta direttore generale Ecopneus, Marina Cvetic cavaliere al merito della Repubblica e amministratore unico azienda agricola Masciarelli, Marco De Ponte segretario generale Actionaid Italia, Barbara Degani presidente associazione Punto azzurro di Padova, Francesco Ferrante vicepresidente Kyoto Club, Cesare Fumagalli segretario generale Confartigianato, Marco Frey presidente comitato scientifico fondazione Symbola, Sergio Galbiati presidente Hubruzzo – fondazione industria responsabile, Rosalba Giugni presidente Marevivo

Darya Majidi ceo Daxo group e Daxolab e fondatrice e presidente di Dcare, Stefano Micelli università Cà Foscari, Carlo Montalbetti direttore generale Comieco, Angelo Moretti direttore Consorzio Sale della terra e referente Rete piccoli comuni del Welcome, Rossella Muroni parlamentare, Paolo Venturi direttore Aiccon, università di Bologna, Filiberto Zovico editore Italypost. Conclude padre Enzo Fortunato direttore sala stampa Sacro convento di Assisi.

Sabato 6 luglio. Ore 9.30 terza sessione. Empatia e tecnologia per il futuro dell’Italia. Saluti di Gino Sabatini , presidente Camera di commercio unica delle Marche e Gianluca Pesarini presidente Confindustria Macerata. Coonduce Giuseppina Paterniti Martello direttrice Tg3. Intervengono Veronica Barbati presidente nazionale Coldiretti giovani, Catia Bastioli amministratore delegato Novamont, Vincenzo Boccia presidente nazionale Confindustria, Aldo Bonomi fondatore e direttore Aaster, Mauro Lusetti presidente nazionale Legacoop, Francesco Profumo presidente Compagnia di San Paolo e presidente Acri. Conclude Ermete Realacci presidente fondazione Symbola.