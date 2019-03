CINGOLI - L'attaccante vincitore della seconda Champions League della Vecchia Signora ha passato la serata insieme ai tifosi nel ristorante Dei Conti

Penna bianca fa festa insieme ai bianconeri del Balcone delle Marche. E’ Fabrizio Ravanelli, storico attaccante della Juventus di Marcello Lippi, l’ospite speciale che ieri sera ha acceso i cuori del club “Gaetano Scirea” di Cingoli. In 240 si sono trovati a cena al ristorante Dei Conti per il 35esimo compleanno del gruppo: una serata tutta all’insegna dell’amore verso la Vecchia Signora. Ravanelli ha passato la serata tra foto e abbracci con i tanti tifosi, con il buon auspicio che, come con l’Ajax del ’96, anche la Juve di Cristiano Ronaldo possa trionfare sui lancieri olandesi nel prossimo turno di Champions League. Alla cena di ieri sera presenti anche le rappresentanze dei club juventini di San Severino, Offida, Macerata, Tolentino e Treia.