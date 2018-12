Giovanni Gostoli nuovo segretario Pd,

Petrini perde anche nel Maceratese

CONGRESSO - Il candidato pesarese si attesta sul 68% e stravince in regione. Debacle per l'ex assessore regionale che aveva come sostenitori principali i sindaci di Macerata e Ancona (unico territorio in cui si è imposto). Scarsa affluenza nella nostra provincia, in tanti alle urne solo a Recanati

