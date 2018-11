Segreteria Pd, al voto domenica

A MACERATA il seggio sarà allestito nella sede del circolo dem in via Spalato. Stamattina a presentare le ragioni dei candidati Pasqualetti (per Gostoli) e Carancini (per Petrini)

Il 2 dicembre si vota per la segreteria regionale del Partito democratico. A Macerata il seggio sarà allestito nella sede di via Spalato 6, nella sede del circolo dem, e sarà aperto dalle 9 alle 21. Può votare chi è iscritto alle liste elettorali del comune di Macerata, con un differenza tra iscritti e non iscritti al Pd. I primi potranno votare gratis mentre i non iscritti dovranno versare un contributo di 2 euro per le spese elettorali. Potranno inoltre votare, a patto che si registrino precedentemente utilizzando l’email info@partitodemocraticomacerata.it, anche i 16enni e i 17enni e anche i non residenti a Macerata.

A contendersi la carica di segretario regionali sono Giovanni Gostoli, attuale segretario della federazione del Pd di Pesaro, e Paolo Petrini, già assessore regionale e deputato della precedente legislatura. Stamattina per il circolo dem di Macerata a esporre le ragioni dei due candidati sono stati rispettivamente Renato Pasqualetti e il sindaco Romano Carancini. Una cinquantina gli iscritti presenti, oltre al segretario locale Stefano Di Pietro. Comune alle due presentazioni la volontà di costruire una reale unità del Partito, con la capacità di dar vita ad un confronto vivace, ma alla fine del quale ci sia sempre una sintesi unitaria. Oltre a ciò, hanno caratterizzato le due illustrazione delle mozioni e il dibattito che ne è seguito la volontà di far sì che il Circolo di Macerata sia anche un punto di riferimento per capacità di ascolto e di presenza sul territorio. Resta comunque più critica verso il governo regionale la mozione in sostegno di Petrini. Più tesa alla valorizzazione di quanto realizzato dall’attuale giunta quella di Gostoli.