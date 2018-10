PD - Scintille tra il sindaco di Ancona e l'assessore regionale, impegnati in un duro botta e risposta sull'incontro organizzato ieri con Carancini in vista del prossimo congresso regionale

Lo scenario è istituzionale: la posa della prima pietra della nuova sede di Confcommercio Marche Centrali alla Baraccola. I vertici dell’ente sono impegnati a rilasciare interviste e a festeggiare la buona nuova, quando a qualche metro di distanza inizia un duro confronto a cielo aperto che non ci si aspetta da due membri dello stesso partito. Nello specifico, si tratta del sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, e dell’assessore regionale, Angelo Sciapichetti, entrambi intervenuti alla cerimonia per portare i loro saluti.

Appena un secondo dopo i saluti di circostanza, tra i due è partito un acceso botta e risposta – diventato nel giro di qualche secondo una lite – che aveva come oggetto l’incontro di ieri al Conero Break Il futuro del Pd delle Marche. Verso il congresso regionale. L’assessore maceratese ha mal digerito l’iniziativa organizzata da Mancinelli e dal sindaco di Macerata, Romano Carancini (di cui non è certo il primo fan), che ha riunito un ampio parterre di membri del Pd, tra cui molti sindaci dell’Anconetano (leggi il resoconto). Mancinelli e Carancini hanno portato delle critiche al governo regionale e in vista delle elezioni 2020 hanno detto che il secondo mandato di Ceriscioli era possibile solo attraverso il passaggio delle primarie, facendo intendere che potrebbero esserci altre candidature.

«Queste cose non fanno bene», ha affermato oggi Sciapichetti, riferendosi all’unitarietà del partito. «Sarebbero queste le cose che non ci fanno bene, quindi? Non quello che fate voi con… lasciamo perdere», ha risposto la Mancinelli. Un confronto al vetriolo e, sullo sfondo, un Congresso regionale che promette scintille.

(foto di Giusy Marinelli)