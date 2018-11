AL VOTO - Domenica urne aperte nei circoli locali dalle 8 alle 21. A sfidarsi per la carica Giovanni Gostoli e Paolo Petrini

Seggi aperti domenica per scegliere il nuovo segretario regionale del Partito democratico. A contendersi il ruolo Giovanni Gostoli, segretario provinciale di Pesaro-Urbino e Paolo Petrini, ex parlamentare, già assessore regionale e sindaco di Porto Sant’Elpidio. Si può votare dalle 8 alle 21. Nessun costo per gli iscritti al Pd, mentre chi desidera comunque esprimere una preferenza, a patto di “riconoscersi nella proposta politica del Partito democratico”, dovrà sostenere un costo di 2 euro. Il segretario provinciale Francesco Vitali, auspica un’ampia partecipazione per le primarie ma allo stesso tempo richiama l’attenzione sulla necessaria unità del partito: «le primarie sono sempre un momento di democrazia importante, nel quale i cittadini che si riconoscono nel Partito democratico possono dare l’indirizzo politico e auspico quindi un’ampia partecipazione. Domenica si confrontano due candidati entrambi capaci e competenti. E’ importante che già fin da lunedì, sia il vincitore che lo sconfitto sappiano fare sintesi e collaborare insieme per far rinascere il partito. Il Pd Marche è chiamato ad importanti sfide come le elezioni amministrative del 2019 e quelle regionali dell’anno successivo. Solo attraverso una ritrovata unità ed il superamento delle correnti all’interno del partito sarà possibile un’affermazione alle prossime competizioni elettorali». Ecco l’elenco dei seggi:

1) Apiro: corso V.Emanuele

2) Appignano: via G.Battista 7

3) Caldarola e Belforte: via Martiri di Montalto, moduli blu (Caldarola)

4) Camerino, Fiastra, Ussita e Visso: sede Contram (Camerino)

5) Castelraimondo e Fiuminata: biblioteca comunale vicino stazione (Castelraimondo)

6) Cingoli: Borgo Paolo Danti

7) Civitanova: sede Pd Via Mameli 11

8) Colmurano: adiacente plesso scolastico

9 ) Corridonia: piazza Col di Rosso, sede Pd

10) Loro Piceno: piazza Matteotti

11) Macerata: via Spalato, 6 sede Pd

12) Matelica ed Esanatoglia: corso V. Emanuele, 16 (Matelica)

13) Mogliano: auditorium S. Nicolò

14) Montecassiano: via Nazionale (Sambucheto)

15) Montecosaro: ex Scuola via Colombo (Montecosaro Scalo)

16) Monte San Martino: centro giovani c/o palazzo Ricci, piazza XX Settembre

17) Monte San Giusto: palestra Scuola Elementare

18) Morrovalle: c/o Hotel S.Crispino Via Dante 222 (Trodica)

19) Pollenza: via Roma

20) Porto Recanati: palestra Scuola Diaz corso Matteotti

21) Potenza Picena: via Roma (Porto Potenza)

22) Recanati e Montefano: c/o circolo anziani di Villa Teresa (Recanati)

23) San Severino: sede Pd

24) Tolentino: Largo Fidi c/o Auditorium Biblioteca Filelfica

25) Treia: Via Lanzi 18

26 ) Urbisaglia, Sarnano e San Ginesio: c/o Circolo Anziani Via Giannelli 45 (Urbisaglia)