CORRIDONIA - Rinnovato il punto vendita, offerte speciali fino al 18 novembre e show cooking per assaggiare le oltre 100 ricette di piatti pronti di pesce e non solo. L'ad Luca Sacilotto: «Filiera controllata per una pesca sostenibile»

Il mare è servito è lo slogan che accompagna la costante crescita dell’azienda Dimar che da oltre 25 anni con il marchio Sapore di mare, ha conquistato l’Italia del gusto. La specializzazione sono i prodotti ittici surgelati, accanto ad altre prelibatezze che aiutano in cucina anche chi ha poco tempo per preparare e non vuole rinunciare alla qualità. Un successo anche di numeri: circa 90 milioni di euro di fatturato nel 2017 con 101 punti vendita e 541 dipendenti. E’ un’azienda molto legata al territorio, spiega l’amministratore delegato Luca Sacilotto: «Abbiamo anche una collaborazione importante con Unicam e con i pescatori dell’Adriatico, il 40% della forza lavoro è nelle Marche, qui a Corridonia c’è lo stabilimento e la nostra sede».

Il punto vendita di Corridonia ha rinnovato il locale e fino al 18 novembre propone offerte speciali per tutti i clienti con la possibilità di assaggiare i piatti pronti. Sono infatti ormai un centinaio le ricette che si possono trovare a Sapore di Mare. Tanta attenzione anche alla qualità con il controllo della filiera e il rispetto dell’ambiente: «Abbiamo una struttura – prosegue Luca Sacilotto – di biologi interni per il controllo serrato in tutte le fasi, ogni prodotto è tracciabile ed abbiamo la certificazione Iso 22005, unici in Italia»

Oltre al pesce fresco surgelato, Sapore di Mare offre anche un ampio assortimento di ricette di mare surgelate e già pronte per esser saltate in padella. La quantità annua di pescato acquistato raggiunge 6.500 tonnellate circa, l’80% proviene direttamente da barche da pesca dei migliori mari del mondo e dell’Adriatico. Il processo di selezione, che considera le specificità di ogni mare, è molto rigido. I controlli di qualità eseguiti lungo tutta la filiera sono di tipo documentale, organolettico analitico. Una volta pescato, il prodotto viene trasformato secondo le specifiche richieste e surgelato, a bordo o a terra, per poi essere smistato nei centri di stoccaggio e successivamente consegnato presso il magazzino centrale di Corridonia, secondo un piano di spedizioni programmato. Per quanto riguarda il pescato italiano, Sapore di Mare collabora a stretto contatto con Federpesca per l’acquisto di specialità come pannocchie, alici, mazzancolle e naselli che vengono acquistate fresche e surgelate internamente entro 4 ore dalla pesca.

Lo stabilimento di Corridonia ha un’area di oltre 10.000 mq adibita al freddo e uno stabilimento produttivo dedicato alla surgelazione, preparazione dei piatti pronti e dei condimenti surgelati. Il 58% dei prodotti acquistati dai clienti appartengono all’ittico sfuso, tra questi i preferiti sono crostacei, filetti e tranci. Tra questi ultimi due prevalgono quelli di branzino, salmone e orata. Tra i piatti pronti i preferiti sono la paella e il “misto scoglio”, un condimento ideale per la realizzazione di primi piatti. Nel 2019 sono previste 13 nuove aperture di punti vendita di proprietà dislocati nell’area del centro-nord Italia.

(Servizio promoredazionale)