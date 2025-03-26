Scomparsa da più di 24 ore,
mobilitazione per Maria Rocchi.
Ritrovata al confine con Porto Potenza

CIVITANOVA - L'anziana titolare della concessione balneare numero 27 ("Le Cencette") era stata vista per l'ultima volta alle 9,30 di ieri. Non aveva telefono e documenti. E' stata individuata durante le ricerche da vigili del fuoco e protezione civile

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I vigili del fuoco nel luogo del ritrovamento

Aggiornamento delle 14,22 – Maria Rocchi è stata ritrovata, viva, seppur provata, dai soccorritori poco fa, intorno alle 14,15. A piedi era arrivata fino alla zona nord di Fontespina, al confine con Porto Potenza, dove vigili del fuoco e protezione civile l’hanno individuata. A ritrovarla il vigile del fuoco Fabio Morbiducci che è riuscito ad individuarla risalendo il fosso che si trova in prossimità dell’ex camping Le Giare supportato da Zara, il cane dei vigili del fuoco per le ricerche degli scomparsi. 

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di Laura Boccanera (Foto di Federico De Marco

È scomparsa ormai da più di 24 ore Maria Rocchi, l’anziana titolare della concessione balneare numero 27 di Civitanova, nota a tutti come “Le cencette”. L’ultimo avvistamento risale a ieri mattina intorno alle 9,30 quando è stata vista passeggiare sul lungomare. L’anziana però non è tornata a pranzo ed è rimasta fuori anche la notte.

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Questa mattina sono scattate le ricerche di polizia, carabinieri e vigili del fuoco che partendo dalla residenza, l’abitazione di fronte allo chalet, la stanno cercando in lungo e in largo.

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Maria Rocchi è conosciutissima a Civitanova. È la titolare di uno chalet “spartano” che ha resistito al tempo e alle mode rimanendo immutato da 50 anni. Era lei a fare tutto e tuttora la si vedeva sempre seduta davanti alla sua concessione, estate ed inverno.

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La donna è scomparsa dal lungomare nord da ieri mattina, non ha con sé né telefono né documenti. Sul posto è arrivata anche una squadra di vigili del fuoco di Macerata per le ricerche. Non è la prima volta che la donna perde la cognizione dello spazio e non riesce a tornare a casa.

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Anche la Protezione civile ha partecipato alle ricerche


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