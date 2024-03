Un etto di hashish tra le siepi

Un etto di hashish nascosto tra le siepi di un giardino vicino ad una discoteca. A trovare la droga il pastore tedesco Kevin del Nucleo cinofili dei carabinieri. È successo a Matelica nel corso di controlli svolti da carabinieri della locale stazione, del Nucleo operativo della Compagnia di Camerino e dal Nucleo cinofili di Pesaro. È così che i carabinieri hanno trovato un panetto di hashish e delle dosi già pronte per essere spacciate: 105 grammi. La droga era stata nascosta in un giardino vicino ad una discoteca, tra le siepi. I carabinieri, trovato lo stupefacente, hanno dato il via a controlli nei locali notturni di Matelica. Dieci i militari coinvolti, due i cani impiegati con i loro conduttori. Sono state controllate numerose persone e vetture. La droga trovata è stata sequestrata e verrà distrutta.