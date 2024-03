di Luca Patrassi

Non si placa la bagarre dei tavolini all’aperto. Ad accendere la polemica è il consigliere comunale di Macerata Insieme David Miliozzi che contesta l’incarico legale affidato dal Comune per la resistenza in giudizio nel ricorso al Tar presentato da Paolo Perini, nella sua qualità di titolare del pub Hab di via Gramsci a fronte della mancata proroga dell’autorizzazione all’occupazione di suole pubblico di fronte al locale.

L’esponente della coalizione di opposizione rileva: «Una giunta arrogante, superficiale e bugiarda, che ad ogni occasione ci racconta la storiella di strabilianti operazioni che non pesano sulle tasche dei cittadini e in verità sembra buttar via denaro pubblico, come per esempio i 10 mila euro per una battaglia ingiusta e sleale contro un cittadino, che ha tutta l’aria di essere la vendetta contro un imprenditore del centro storico, tra l’altro il presidente dell’associazione dei commercianti, che ha avuto l’ardire di criticare alcune decisioni del sindaco che stanno oggettivamente svuotando il centro storico. Il centro storico va valorizzato, e vanno valorizzate le persone che ci vivono e ci lavorano. Questi metodi poco democratici e intimidatori fanno male alla nostra città e creano un irrimediabile strappo tra politica e cittadinanza».

L’affondo finale del consigliere Miliozzi: «Questa battaglia decisa dal Comune ha una grande valenza politica, toglie fiducia nel rapporto tra politica e cittadini, immaginate uno che voglia investire nel centro storico e dalla sera alla mattina trova cambiate le regole del gioco, quelle che si sono viste ad opera del Comune sono azioni destabilizzanti del vivere civile: il rilancio del centro storico parte da tante piccole azioni che devono essere positive e non negative».