Si discuterà il prossimo 4 aprile davanti ai giudici del Tar il ricorso presentato da Paolo Perini, il titolare del pub di via Gramsci, Hab, contro il Comune di Macerata. La questione è il rigetto della richiesta di proroga per l’occupazione di suolo pubblico di fronte al locale. La battaglia dei tavolini all’aperto – il rifiuto ha coinvolto anche altri esercizi commerciali della zona – è dunque prossima all’esame da parte dei giudici del tribunale amministrativo regionale delle Marche che dovranno esprimersi sulla fondatezza delle motivazioni del ricorso e sulla legittimità dell’atto posto in essere dall’ente locale.

Nel frattempo il comune di Macerata ha provveduto a deliberare per la resistenza in giudizio: il prescelto è l’avvocato maceratese Luca Forte, il compenso pattuito complessivo è di 9.675 euro. A presentare il ricorso era stato Paolo Perini, appunto il titolare di Hab, assistito dall’avvocatessa Francesca Starace. «La motivazione usata per bocciare la mia richiesta (“congestione veicolare”) è allucinante – aveva spiegato il commerciante -. Il ricorso l’ho fatto per tutelare i miei dipendenti e gli investimenti fatti». Ora dunque la parola passa ai giudici amministrativi delle Marche che avranno modo di verificare i documenti e stabilire se il diniego della proroga alla concessione di spazio pubblico sia stato legittimo o meno.

