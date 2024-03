Sosta selvaggia in via Gramsci, in pieno centro a Macerata: bus resta bloccato. Rabbia per gli automobilisti che sono rimasti fermi in coda lungo la via che è stata proprio nei giorni scorsi al centro di una polemica tra un commerciante, Paolo Perini, e l’amministrazione. Il commerciante, titolare del pub Hab, si è visto revocare il permesso per tenere il dehors con i tavoli all’esterno del locale. Il motivo è che creerebbe congestione al traffico.

Lui lamenta che non è così, ha fatto ricorso al Tar, e sabato ha pubblicato alcune foto di parcheggi selvaggi sulla via, tra cui un’auto posteggiata in mezzo alla strada, davanti al suo locale.

Qualcosa di simile è successo oggi pomeriggio intorno alle 18,30 con un’auto e un furgoncino fermi lungo via Gramsci, accostati sulla sinistra (dove non si può parcheggiare). Proprio la presenza di queste vetture ha bloccato un bus urbano all’altezza della fine del porticato del Palazzo degli studi, poco prima dell’ufficio postale. Dietro il bus si sono fermate una, due tre, cinque auto e via sino a tornare verso piazza della Libertà e giù fino a via Don Minzoni: tutto bloccato e clacson roventi.

(redazione CM)