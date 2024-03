di Luca Patrassi

Tavolini all’aperto, ricorso al Tar contro la mancata proroga da parte del comune di Macerata della concessione per l’occupazione di suolo pubblico al pub Hab di via Gramsci. A ricorrrere alle vie legali è Paolo Perini, titolare di Hab, assistito dall’avvocatessa Francesca Starace. Perini ha atteso invano che il Comune desse seguito agli annunci fatti dal primo cittadino di voler intervenire sul regolamento ed ora ha appunto fatto ricorso al tribunale amministrativo regionale delle Marche. Ed ecco la posizione espressa da Paolo Perini: «Questo ricorso è oggettivo, c’è un problema di discrezionalità da parte della giunta e di alcune persone in particolare: un provvedimento può esserci ma deve essere motivato. Nella fattispecie la polizia municipale aveva già dato un parere positivo. Nel 2022 avevo presentato un progetto dove si andava incontro ai residenti recuperando gli spazi di sosta che venivano tolti con i tavolini di fronte al mio pub: in particolare avevo chiesto di togliere la vecchia fioriera in cemento in piazza Battisti perchè era un problema per la sicurezza e per la gestione degli spazi. La fioriera l’hanno tolta ma non hanno però accolto la mia richiesta di avere lo spazio all’aperto. Mi hanno comunicato la cancellazione dello spazio senza un confronto con me e non hanno messo gli stalli che si potevano recuperare dopo aver tolto la fioriera. Se riempi la città di strisce blu, poi non puoi dirmi che non ci sono gli spazi per i residenti: non avevo chiesto di cancellare gli stalli per i residenti ma avevo anche indicato come recuperarli. La motivazione usata per bocciare la mia richiesta (“congestione veicolare”) è allucinante. Mi è sempre stato chiesto, facendomi anche pressione, di tenere in ordine i tavolini, gli ombrelloni: avendo lo spazio pubblico davanti al pub mi spernetteva di stare in regola con le norme. Osservo anche che mentre prima, con i miei tavolini, le persone riuscivano a passare a piedi per entrare in galleria, ora ci sono sempre le auto che impediscono l’accesso». Aggiunge il titolare di Hab: «E’ stata una scelta arbitraria e pretestuosa. Se l’amministrazione prende una decisione, deve essere equilibrata e comunque deve darmi la possibilità di discutere mentre invece nessuno mi ha voluto parlare. C’è stata una chiusura netta e mi sono trovato costretto a ricorrere al Tar perchè i termini erano in scadenza, l’ho fatto per tutelare i miei dipendenti e gli investimenti fatti: peraltro c’è un bando pubblico vinto sulla base degli spazi all’aperto e in questo modo mi si crea un grave problema. Di tutto questo a loro non ha interessato nulla. Il ricorso al Tar ha ovviamente un costo e non da poco: mi costringono non solo a perdere lavoro ma a impegnare ulteriori risorse. Un’amministrzione deve essere orientata al pubblico, a tutto il pubblico».