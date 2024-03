Paolo Perini scende in campo. Il titolare del pub Hab e presidente dell’Associazione commercianti Macerata, salito alla ribalta delle cronache cittadine nelle ultime settimane per la polemica sui tavolini all’aperto in via Gramsci e poi per la sosta selvaggia, è infatti stato nominato segretario per la provincia di Macerata di Noi Moderati, formazione guidata a livello nazionale da Maurizio Lupi.

Stamattina Perini, romano ma da molti anni trapiantato a Macerata, è stato ricevuto nella capitale dai vertici del partito, composti dall’ex ministro, dal deputato Alessandro Colucci, responsabile organizzativo nazionale, e dal segretario regionale Tablino Campanelli. «Lo scorso primo marzo ho avuto il piacere di conoscere Pino Bicchielli, vicepresidente del gruppo Noi Moderati alla Camera, a Macerata in occasione del convegno dal titolo “Cultura, lavoro e integrazione” – fa sapere Perini – ringrazio gli organi del partito per la fiducia accordatami, che spero di ripagare con il mio impegno per una politica serena e realista, lontano da quella urlata e fatta di slogan senza veri fatti».

A questo punto, però, la “guerra dei tavolini”, con il Comune a imporre a diversi locali del centro, tra cui anche Hab, la rimozione di tavoli e sedie all’aperto e Perini ad impugnare la decisione al Tar, assume anche connotati politici. Noi Moderati a livello nazionale è parte integrante del governo di centrodestra, quella stessa coalizione che governa a Macerata, dove però la formazione di Maurizio Lupi prima di oggi non aveva alcun rappresentante.

(redazione CM)