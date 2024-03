Celebrato a Tolentino l’80 anniversario dell’Eccidio di Montalto, la strage avvenuta il 22 marzo 1944 sulle montagne tra Caldarola e Cessapalombo dove furono trucidati dai nazifascisti 27 giovani tolentinati che donarono la propria vita per la libertà, la democrazia e la pace.

Si è deciso di organizzare le celebrazioni ufficiali nella giornata di sabato, così da permettere anche agli studenti di essere presenti. Autorità e associazioni si sono ritrovate in piazza per formare il corteo che ha raggiunto il cimitero comunale dove, al Famedio dei Caduti è stata celebrata la messa. Accompagnati dal corpo bandistico “Nicola Simonetti”, tutti i partecipanti hanno raggiunto piazza della Libertà, per la deposizione della corona di alloro sulla lapide dedicata al sacrificio dei Martiri di Montalto.

Sono poi intervenuti il sindaco Mauro Sclavi, Alessandro Massi Gentiloni Silverj, presidente del Consiglio comunale, Lanfranco Minnozzi, presidente Anpi locale, Giulia Semmoloni sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi, Giulia Damiani, presidente del Consiglio comunale dei ragazzi, i rappresentanti dell’Ipsia “R. Frau” e l’oratore ufficiale della manifestazione Francesco Verducci dell’Anpi nazionale. Alla cerimonia erano presenti l’onorevole Irene Manzi, i rappresentanti dei Comuni di Potenza Picena e San Severino, il maggiore Giulia Maggi, comandante della Compagnia carabinieri Tolentino e i rappresentanti dell’Anpi e di diverse associazioni. Al termine della cerimonia trasferimento in bus per Montalto con sosta a Caldarola per le onoranze al Cippo della Medaglia d’Argento Aldo Buscalferri e ai Martiri di Montalto. Nel corso delle celebrazioni è stato ricordato Carlo Manente, uno dei sopravvissuti all’eccidio di Montalto deceduto lo scorso 18 marzo a Catanzaro, alla soglia dei 100 anni.