Quest’anno si celebra l’80esimo anniversario dell’eccidio di Montalto che ricorda la strage avvenuta il 22 marzo 1944 sulle montagne tra Caldarola e Cessapalombo, in località Montalto, dove furono trucidati dai nazifascisti 27 giovani tolentinati che donarono la propria vita per la libertà, la democrazia e la pace. Il presidente dell’Anpi Tolentino ha fatto sapere che lunedì è morto a Catanzaro, alla soglia dei 10 anni, l’ultimo sopravvissuto dell’eccidio: Carlo Manente. «Lucido come sempre sino a pochi giorni fa, con i suoi ricordi mai sbiaditi sulla sua vita di partigiano – è stato ricordato – Ultimo testimone dell’eccidio di Montalto. Antifascista sino alla fine, anche quest’anno aveva preso la tessera dell’Anpi, un combattente che non dimenticheremo».

Per quanto riguarda le celebrazioni, giovedì nelle sedi scolastiche degli istituti tolentinati ci sarà la proiezione della fiction “Memorie Partigiane”, con la regia di Laura De Sanctis che sarà seguita da un incontro con gli attori, in collaborazione con l’Anpo. Venerdì alle 9,30, nell’atrio di Palazzo Sangallo, in piazza della Libertà, inaugurazione della mostra “Un’amicizia per la vita. Un sacrificio per la libertà” a cura dell’associazione “Tullio Colsalvatico”. Alle 10 a Montalto, visita ai luoghi dell’eccidio da parte del Consiglio comunale dei eagazzi di Tolentino e degli studenti della scuola secondaria di primo grado di Caldarola e Cessapalombo.

Sabato, invece, si terrà la cerimonia ufficiale. Ecco il programma. Alle 9 in piazza della Libertà, ritrovo e partenza del corteo per il cimitero comunale. Alle 9.30 al Famedio dei Caduti celebrazione messa. Alle 10.30, in piazza della Libertà, deposizione della corona di alloro sulla lapide dedicata al sacrificio dei martiri di Montalto. Interverranno: Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino, Alessandro Massi Gentiloni Silverj, presidente del Consiglio comunale di Tolentino, Lanfranco Minnozzi, presidente Anpi, Giulia Semmoloni, sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi, Giulia Damiani, presidente del Consiglio comunale dei ragazzi, i rappresentanti dei Comitati degli studenti degli Istituti superiori. Intervento dell’oratore ufficiale della manifestazione, il senatore Francesco Verducci dell’Anpi nazionale. Al termine della cerimonia trasferimento in bus per Montalto con sosta a Caldarola al Cippo della Medaglia d’Argento Aldo Buscalferri e ai Martiri di Montalto.