Finisce ai domiciliari una 50enne

Sottoposta all’affidamento in prova ai servizi sociali, una donna di 50 anni finisce agli arresti domiciliari. Il motivo riguarda i comportamenti della donna che non sarebbero stati conformi a quanto disposto dal magistrato di sorveglianza. La donna era stata riconosciuta colpevole di truffa per fatti avvenuti a Tolentino anni fa. Si trovava sottoposta alla misura alternativa dell’affidamento in prova, ieri la polizia di Civitanova ha dato esecuzione a quando deciso dalla procura generale della Corte d’appello di Ancona che ha disposto per gli arresti domiciliari della donna.