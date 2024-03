Colpito da una parete di legno mentre stava lavorando in un cantiere per l’edificazione di una casa, operaio di 22 anni trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto a Tolentino. Il giovane è stato soccorso con l’elicottero intorno alle 15 di oggi pomeriggio. Il 22enne, albanese, si trovava al lavoro in un cantiere di bioedilizia. Erano in corso lavori per edificare una abitazione, in contrada Acquesalate, e oggi stavano venendo scaricate le pareti di legno che avrebbero poi dovuto essere posizionate. Le pareti erano state poggiate, secondo quanto ricostruito dagli ispettori dello Spsal dell’Ast di Macerata, in verticale. In seguito, con una gru, sarebbero state posizionate per formare le mura dell’abitazione. L’incidente in cui è rimasto ferito il 22enne, dipendente della ditta esecutrice dei lavori, è avvenuto quando una delle pareti di legno che erano state poggiate in verticale gli è caduta addosso. Il giovane è stato colpito mentre dava le spalle alla parete. Ha riportato un politrauma e una ferita alla testa. È stato soccorso dal 118 e trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona, dove gli è stata fatta una tac. Al momento dei soccorsi l’operaio era cosciente. Lo Spsal si sta occupando di svolgere gli accertamenti sull’incidente.

(redazione Cm)