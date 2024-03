Sarà la comica Carolina Vicentini l’ospite speciale della quinta edizione della cena di beneficenza con la quale l’associazione di Tolentino “La voce del cuore per la chirurgia” raccogliere adesioni e liberalità atte a sostenere l’attività e gli scopi statutari. «E’ fondamentale per noi – dice la presidente Gabriella Accoramboni – tornare a promuovere l’attività socio-sanitaria per il miglioramento dell’assistenza dei pazienti nelle fasi pre e post chirurgiche negli ospedali della Regione Marche con particolare riguardo alle realtà locali e della zona montana e pedemontana di Camerino e San Severino. Oggi è importante mantenere i servizi e le strutture nel territorio e per il territorio così come tornare a parlare e sostenere la centralità del rapporto medico-paziente quale aspetto essenziale per affrontare e superare patologie riconoscendo il ruolo della professionalità medica e paramedica e di chi mette in atto buone pratiche sanitarie».

La conviviale avrà luogo sabato 23 marzo alle 20,30 al ristorante “ChiaroScuro” in via Nazionale n. 27 – Belforte del Chienti Ospite Musica e animazione con Poppy’s band