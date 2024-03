«Pasqui, che ha portato il sindaco Calamita nel centrodestra ha preso un abbaglio o è stato un fine politico che ha messo nel sacco il Pd?». Continua la polemica intorno alla vicenda che sta infiammando la politica ad Appignano, quella della candidatura del sindaco uscente, che arriva del centrosinistra, Mariano Calamita: che sarà appoggiato. come annunciato dal segretario provinciale degli azzurri Gianluca Pasqui, anche da Forza Italia. Ieri il direttivo locale del Pd non ha chiuso la porta al progetto, anzi ha rilanciato: dicendo alla Lega di chiedersi come mai gli azzurri avessero puntato su un candidato così, piuttosto che su uno espressione di tutto il centrodestra. E così oggi ritorna all’attacco il consigliere Felice Munafò, esponente di Fratelli d’Italia.

«Abbiamo letto il comunicato stampa dell’ex sindaco Osvaldo Messi del Pd appignanese e lo ringraziamo sentitamente per la difesa appassionata del sindaco Calamita e del suo progetto. Ci mancherebbe altro -dice Munafò – Lui stesso lo ha avuto come consigliere della sua legislatura e insieme ai novelli Forza Italia Vitali e Montecchiarini ha governato per anni fianco a fianco. Lungo e chiaro l’intervento ma senza risposte a due domandine semplici semplici: Calamita sindaco è di centrosinistra o di centrodestra? Nelle votazioni per acqua e rifiuti voterà con il centrodestra o resterà nel centrosinistra che lo candidò a presidente della Provincia? Il Pd assiste Forza Italia o ne sarà complice? Sulla correttezza delle persone e le personali capacità nessuno ha nulla da dire ma nella politica, quella onesta verso chi la vota, qualche azione corretta ogni tanto farebbe venire voglia a molti di tornare a votare».