«Sono orgogliosa del lavoro svolto da tutti i rappresentanti della Lega in amministrazione, della loro presenza costante e della loro dedizione e senso di responsabilità. In città siamo l’unico partito che pone ancora al centro i suoi militanti ed il loro giudizio sull’operato dei suoi rappresentanti, poiché la politica deve tornare ad essere partecipazione democratica, selezione per merito, preparazione e proposta politica seria. Molti inoltre sono gli eventi in programma per i prossimi mesi». Queste le parole di Veronica Fortuna, segretaria della Lega a Civitanova, a conclusione della settimana degli stati generali del partito in città.

Martedì la convocazione degli amministratori locali del partito (assessore, consiglieri comunali, membri dei cda di Atac, Mic, Rossini e Paolo Ricci) da parte del responsabile enti locali Giorgio Quitarrà. Le relazioni sull’attività svolta sono state approvate dal direttivo comunale giovedì all’unanimità. Il Carroccio ha messo nero su bianco tutto ciò che è stato fatto in questa prima fase dell’amministrazione Ciarapica bis, verificato lo stato dei lavori delle priorità della Lega in questa amministrazione, aggiornato l’agenda di programma che il partito intende portare avanti nei prossimi mesi. Uno sguardo attento è stato rivolto al programma amministrativo presentato insieme alla coalizione due anni fa alle elezioni e al suo stato di attuazione. Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2024 e sabato 2 marzo tornerà il consueto gazebo della Lega in Corso Umberto I.