E’ stato firmato questa mattina il contratto per la progettazione definitiva ed esecutiva della nuova scuola primaria “Falcone e Borsellino”. A concretizzare il progetto, entro 60 giorni, sarà un’associazione temporanea di imprese guidata dalla Consultec Soc. Coop di Ancona.

«Si tratta di un passaggio determinante – spiega il sindaco Andrea Gentili – a cui, nei prossimi giorni, seguirà anche quello per la firma del contratto di progettazione della scuola secondaria che andrà a completare il nuovo polo scolastico che sorgerà in via Madonna di Loreto, su un’area di circa 28mila metri quadri». Il progetto è interamente finanziato. Oltre al sindaco Andrea Gentili, alla firma erano presenti anche l’ingegner Roberto Defelici per il Comune, insieme all’ingegner Omero Bassotti e all’architetto Sergio Pasquinelli per il Consorzio.