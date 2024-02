“Social media, i rischi in età evolutiva: cosa dobbiamo sapere”. E’ il titolo di un incontro che si terrà a Treia domani alle 17,45 nelll’Aula Multimediale in via Cavour, nell’ambito del progetto “Coraggio di Educare”, pensato e organizzato da alcune mamme e da alcune educatrici, che mira ad organizzare incontri formativi rivolti a genitori, educatori, insegnanti e professionisti dell’educazione per riflettere e individuare strategie adatte alle varie fasi dell’età evolutiva dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.

Per approfondire questa tematica ci sarà Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, ricercatore all’Università degli Studi di Milano e noto scrittore di romanzi e libri per adulti e ragazzi. Il suo intervento aiuterà a riflettere proprio sui rischi dei social media per i ragazzi e le ragazze fino ai 14 anni di età. All’incontro con Pellai parteciperà anche l’artista Marco Sciame, pittore, autore, disegnatore di fumetti e insegnante presso l’Accademia di Pescara che con la sua esperienza artistica potrà offrire una chiave di lettura diversa su come ovviare ai rischi dei social media attraverso la proposta ai ragazzi e alle ragazze di attività artistiche. L’incontro si è reso possibile grazie alla collaborazione tra diverse istituzioni del Comune di Treia e alcune aziende del territorio che hanno creduto al progetto.