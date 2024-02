Cosa sta facendo e che posizione ha il sindaco Leonardo Catena in merito al potenziamento della viabilità della Val Potenza? Lo chiede con una lettera aperta Stefano Pancotto, già consigliere comunale dal 1996 al 2009 e da sempre in prima linea per una risoluzione della questione.

«Sul tema la posizione di Catena negli ultimi anni è stata sempre abbastanza sfuggente e defilata, nonostante abbia approvato atti in consiglio comunale nei quali condivideva la necessità di una nuova strada di vallata, una vera superstrada – sottolinea Pancotto citando mozioni ed ordini del giorno risalenti al periodo 2004-2006 – vorrei capire se quella posizione è cambiata e se sì, con quali motivazioni».

L’ex consigliere, anche se da anni non siede più nell’assise civica, ha seguitato a partecipare per la soluzione della tematica in questione. «Ho interloquito e collaborato fattivamente con l’amministrazione comunale di Macerata, l’amministrazione provinciale e la Regione Marche, che avevano bisogno di fare il punto storico-evolutivo sul tema viabilità di vallata. Le stesse autorità mi hanno ringraziato ed hanno acquisito suggerimenti. Ora dal 2022 la situazione sta complessivamente evolvendo in positivo, per questo motivo sapere il suo pensiero è fondamentale nella logica di arrivare ad una soluzione condivisa, possibilmente senza lungaggini e scevra da steccati ideologici, soprattutto perché il territorio di Montecassiano, va etto, è quello che avrebbe maggior beneficio».