«Con questa provocazione altisonante, Iommi alimenta il clima di retroscena inesistenti e inutili allarmismi. Le polemiche sull’aiuola denotano una perdita di aderenza alle priorità della città da parte dell’opposizione». E’ la replica dell’assessore all’Ambiente di Macerata, Deborah Pantana, alle critiche sull’aiuola davanti allo Sferisterio, arrivate sia da Silvano Iommi, ex assessore all’Urbanistica e attuale consigliere comunale di Forza Italia, che dal pentastellato Roberto Cherubini. Iommi ha definito l’aiuola «bara floreale».

«Questa aiuola, già salita agli onori della cronaca ancor prima del suo completamento, conferma un vecchio adagio: l’importante è far parlare di sé – esordisce Pantana -. L’esperienza maturata in anni di coerente e determinata opposizione, fino alla svolta amministrativa del centrodestra nel 2020, offre la corretta prospettiva per valutare le dinamiche attuali. In quella fase, la nostra comunità ha assistito a una sequela di annunci disattesi da parte del centrosinistra: delibere per impianti sportivi mai realizzati, piani parcheggi rimasti confinati sulla carta, la singolare vicenda del doppio riacquisto del medesimo parcheggio nel centro storico e un colpevole silenzio sulla gestione dei programmi per l’accoglienza. Ricordo le rimostranze contro scelte di arredo urbano poco funzionali — come i famosi sassi in luogo delle panchine — e una visione programmaticamente debole del tessuto cittadino. Emblematico rimane il dossier sulla strada Mattei-Pieve, contrassegnato dalla rinuncia alle risorse del piano Quadrilatero — scelta più volte da me denunciata — unitamente alle criticità emerse dai sondaggi geologici su un’area che la precedente amministrazione intendeva persino destinare al nuovo polo ospedaliero».

Per l’assessore «alla luce di decenni caratterizzati da occasioni perdute, si osserva con motivata perplessità l’attuale livello del confronto politico. Assistere oggi a polemiche di principio su un’aiuola, sulla manutenzione ordinaria delle mura storiche o sul ripristino di una seduta pubblica denota una sorprendente perdita di aderenza alle priorità della città. In questo contesto si inseriscono anche le recenti esternazioni dell’amico Silvano Iommi che, paventando ipotetici ricorsi alla Soprintendenza, sembra ormai rincorrere la provocazione più altisonante, finendo soltanto per alimentare il clima di retroscena inesistenti e inutili allarmismi».

Pantana ne ha anche per Cherubini: «Paradigmatica, in tal senso, risulta la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle in materia di piantumazioni e mitigazione termica: un’istanza condivisibile nei principi, ma su cui l’amministrazione sta già operando con atti concreti. Appare contraddittorio impegnare la Giunta su interventi futuri senza quantificarne le relative coperture finanziarie, a fronte dell’esplicita contestazione di un impegno di spesa pari a 9.360 euro oltre Iva destinato all’incremento e alla cura del verde pubblico».

«Lo Sferisterio rappresenta indiscutibilmente l’eccellenza identitaria della nostra città – conclude l’assessore -. Riconduciamo tuttavia al paradosso l’operazione ideologica che trasforma la normale attività manutentiva della pubblica amministrazione in materia di scontro politico, condita da stime sommarie e accessi agli atti su Determine già di per sé pubbliche e trasparenti. È la fotografia di un’opposizione che appare distante dai reali bisogni della collettività e priva di una visione strategica per il futuro di Macerata».