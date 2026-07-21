La Cbf Balducci Hr Macerata conosce il suo cammino nella nuova stagione di Serie A1. La Lega pallavolo Serie A femminile ha infatti ufficializzato il calendario della Regular season della Lvf A1 Fineco 2026/27, il massimo campionato italiano, che vedrà per la terza volta nella sua storia la formazione maceratese ai nastri di partenza.

L’esordio per le ragazze di coach Lionetti sarà lontano dal Fontescodella: il 4 ottobre la Cbf Balducci sarà impegnata sul campo della ChorusLife Volley Bergamo per la prima giornata di campionato. Il debutto casalingo arriverà invece una settimana più tardi, l’11 ottobre, con un appuntamento subito di grande prestigio: a Macerata arriverà infatti la Numia Vero Volley Milano: subito uno dei match più attesi. Il calendario regalerà immediatamente altre sfide di alto livello al pubblico maceratese. Il 14 ottobre, nell’anticipo della quarta giornata, la Cbf Balducci tornerà infatti al Fontescodella per affrontare la Savino Del Bene Scandicci, altra protagonista annunciata del campionato.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è anche il derby marchigiano con la Megabox Ond. Del Savio Vallefoglia: la gara d’andata si giocherà a Macerata il 22 novembre, mentre il ritorno è fissato a Pesaro il 21 febbraio. Nel periodo natalizio, il 27 dicembre, le arancionere ospiteranno invece l’Omag San Giovanni in Marignano, mentre il 24 gennaio sarà il momento della sfida casalinga contro le campionesse d’Italia della Prosecco Doc Carraro Imoco Conegliano. L’ultima giornata della Regular season vedrà infine la Cbf Balducci impegnata in trasferta sul campo della Igor Gorgonzola Novara nel weekend del 13-14 marzo.

Sul calendario appena definito è intervenuto coach Lionetti, che invita a non fare valutazioni basandosi esclusivamente sulla sequenza degli avversari: «Il calendario non è indicativo né per quanto riguarda il momento in cui affronti le squadre né per gli avversari che incontri, perché il livello del campionato è altissimo e non c’è niente di scontato o di facile».

Per il tecnico arancionero sarà fondamentale costruire il percorso passo dopo passo: «La cosa più importante sarà avere l’opportunità di lavorare con continuità in palestra e, da questo punto di vista, quest’anno avremo qualche possibilità in più. Saremo consapevoli dell’importanza di trovare la quadra fin da subito e dovremo essere bravi a metabolizzare il lavoro svolto nel miglior modo possibile e nel minor tempo».

La Regular season scatterà nel weekend del 3 e 4 ottobre e si svilupperà su ventisei giornate con calendario simmetrico, fino alla conclusione prevista per il 13 e il 14 marzo. Rispetto alla passata stagione saranno tre gli appuntamenti infrasettimanali feriali (21 ottobre, 11 novembre e 9 dicembre), oltre alla giornata festiva del 6 gennaio che aprirà il 2027 della Lvf dopo la pausa di nove giorni successiva all’ultima gara del 2026.

Confermata la formula dei Playoff scudetto: le prime otto classificate accederanno alla fase decisiva, con quarti di finale disputati con formula andata-ritorno ed eventuale Golden Set, mentre semifinali e finali si giocheranno al meglio delle cinque sfide. Per i Playoff challenge torna invece la formula a scontri diretti con andata, ritorno ed eventuale Golden set.

Per quanto riguarda le altre competizioni, la Supercoppa tra Prosecco Doc Carraro Imoco Conegliano e Savino Del Bene Scandicci è prevista nel weekend del 24 e del 25 ottobre, mentre la Coppa Italia Frecciarossa prenderà il via con i quarti di finale del 23 dicembre e si concluderà con la Final four del 13 e il 14 febbraio.