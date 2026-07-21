Lunaria, attesa per Dimartino

Sarà Antonio Dimartino il protagonista del quarto appuntamento di Lunaria, la rassegna estiva firmata Musicultura e realizzata con il comune di Recanati. Un progetto che, nel solco della sua tradizione, si rinnova nel format di quest’anno proponendo un cartellone diffuso di concerti dal vivo nei luoghi simbolo della città leopardiana, dove la musica torna ad essere esperienza d’ascolto, relazione intima e racconto condiviso. Il concerto è previsto per venerdì alle 21,30 al Colle dell’Infinito.

In questo scenario Dimartino porterà un set acustico pensato per dialogare con lo spazio e la sua memoria: il concerto si terrà infatti sul colle dell’Infinito, il luogo che ispirò a Giacomo Leopardi la celebre lirica.

Cantautore, Dimartino attraverserà dal vivo i brani più amati del suo repertorio insieme alle tracce del suo ultimo lavoro discografico, L’improbabile piena dell’Oreto (Numero Uno/ Sony Music), pubblicato lo scorso maggio.

Antonio Dimartino (Palermo, 1982) è una delle voci più riconoscibili della canzone d’autore italiana: esordisce nel 2010 e si afferma con dischi apprezzati dalla critica, affiancando alla musica anche la scrittura. Nel 2019 pubblica il disco Afrodite, mentre nel 2020 esce I Mortali, realizzato insieme a Colapesce e certificato Disco d’Oro, che contiene la hit “Musica leggerissima”, presentata al Festival di Sanremo 2021 e diventata uno dei brani italiani di maggior successo degli ultimi anni (5 Dischi di Platino e oltre 150 milioni di streaming). Nel 2023 il duo Colapesce Dimartino torna a Sanremo con “Splash”, certificato Doppio Platino e vincitore del Premio della Critica Mia Martini e del premio sala stampa Lucio Dalla. Nello stesso anno debuttano al cinema con “La primavera della mia vita”, vincendo il Nastro d’Argento per la Miglior colonna sonora, e pubblicano l’album Lux eterna beach. Nel corso della sua carriera Dimartino ha scritto e collaborato con numerosi artisti, tra cui Tiziano Ferro, Ornella Vanoni, Fabri Fibra, Cerrone e Luca Guadagnino.

Dopo la grande apertura di Lunaria affidata a Morgan, il recital di Veronesi e Solarino con la musica della giovane cantautrice Giulia Trovò e il concerto di Giorgio Poi, l’arrivo di Dimartino rappresenta uno dei momenti più attesi della rassegna recanatese.