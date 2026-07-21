di Luca Patrassi

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata, Alessandro Marini, ha appena firmato due atti per la nomina di altrettanti direttori di Unità operative complesse. Si tratta della nuova responsabile del settore “Igiene degli alimenti e della nutrizione” e della “Breast Unit”, rispettivamente Laura Masini e Paolo Decembrini Cognigni.

La visione dell’albo pretorio permette di verificare come sia sempre molto precario l’equilibrio nei vari reparti ospedalieri sul fronte delle risorse umane. C’è infatti una determina che sancisce lo scorrimento di una graduatoria per la copertura di tre posti di dirigente medico in Medicina Interna a fronte del fatto che i primi in graduatoria hanno tutti rifiutato: la procedura ha portato ora all’assunzione di tre specializzandi, una assegnata alla Pediatria dell’ospedale di San Severino, uno al Pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova e un terzo all’ospedale di comunità di Recanati.

Sono poi stati indetti tre concorsi – sempre con l’obiettivo di avere riscontri positivi – per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente medico di Malattie dell’Apparato Respiratorio, di un dirigente medico di Medicina Legale e di un dirigente medico di Nefrologia.

Si legge nella motivazione dell’atto amministrativo: «I precedenti concorsi indetti ed espletati dall’Ast Macerata per i suddetti profili non hanno consentito il completo soddisfacimento dei fabbisogni assunzionali e, ad oggi, le graduatorie di Malattie Apparato Respiratorio e Medicina Legale sono scadute, mentre quella di Nefrologia è già esaurita vista la presenza di una sola candidata utilmente collocata, la quale ha rifiutato l’assunzione».