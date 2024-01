Oltre 200 persone hanno partecipato sabato pomeriggio a Civitanova all’inaugurazione del primo centro marchigiano di The Longevity Suite, il più grande network europeo di crioterapia. Una festa in via Santa Chiara con il taglio del nastro affidato al sindaco Fabrizio Ciarapica, l’intrattenimento musicale di Oriano&Alessandrino e il catering allestito dal Vecchio Caffè Maretto.

Da Milano sono arrivati due dei quattro fondatori: il dottor Massimo Gualerzi, direttore scientifico della struttura e cardiologo Antiage, ed Elisa Mondelli, co-founder e Head of Business Excellence, che grazie al suo know-how farmaceutico ha collaborato alla nascita di The Longevity Suite. Dopo Milano, Roma, Torino, Bologna, Forte dei Marmi, Ibiza, Porto Cervo e Porto Rotondo, Como, Bergamo, Padova, Verona, Firenze, Olbia, Marbella e Lugano la rete delle City Clinic è ufficialmente sbarcata anche a Civitanova.

Ad attirare la curiosità dei presenti è stata soprattutto l’innovativa tecnologia della Cryosuite Total Body, una speciale camera dove è possibile esporre il corpo a temperature tra i -85° C e – 95° C per un intervallo di tempo compreso tra i 3 e i 5 minuti.

TERAPIA DEL FREDDO – Ultima frontiera nella tecnologie per il trattamento di esposizione al freddo sono le criocamere a raffreddamento elettrico, tecnologia che non necessita dell’utilizzo di gas come le tradizionali criosaune ad azoto. Lo stimolo del freddo, così intenso ma breve, inganna il nostro corpo che si sente in pericolo. Il freddo è percepito dall’essere umano come un pericolo molto più del caldo e ignaro del fatto che sia solo per pochi minuti inizia a produrre sostanze volte a contrastare questa condizione. Le sostanze in gioco ottimizzano le difese immunitarie, riducono l’infiammazione, tolgono il senso del dolore. L’effetto netto è uno stato di benessere e di ipersalute che perdura nel tempo e ci accompagna per diverso tempo iniziando a modificare la nostra biologia. La Cryosuite viene utilizzata per la riduzione dei processi infiammatori e il rapido recupero post attività sportiva o trauma. Ma anche in ambito Antiage e Biohacking, non solo per la riduzione dell’infiammazione cronica e quindi dell’invecchiamento, ma anche per il miglioramento della circolazione (riduzione del ristagno di liquidi) e per l’accelerazione del metabolismo basale che aiuta nei processi di dimagrimento e di mantenimento del peso.

TRATTAMENTO – Il programma prevede 18 sessioni di Cryo Total Body (3 volte alla settimana): i benefici dello shock termico dovuti al raffreddamento a breve termine di tutto il corpo rendono questo trattamento un’alleato unico per facilitare la perdita di peso consentendo di bruciare fino a 600 Kcal per sessione. Completano il programma 3 trattamenti CryoSlim e 3 trattamenti Fat Burning: manualità, cosmetici e l’esclusiva tecnologia Cryoliposculpt (criolipolisi) combinati per attivare il metabolismo stimolando i cicli vaso motori e contrastare le adiposità localizzate. La criolipolisi è un trattamento non invasivo, basato sullo shock termico controllato, che consente l’innesco della lipolisi attraverso il raffreddamento delle cellule adipose.

PERCORSI – Il centro prevede prima di tutto un Longevity Check up, uno studio dettagliato della persona per capire quali siano i punti di forza e le potenzialità.

In questo modo si delineano percorsi bespoke, altamente personalizzati, sviluppati in base alle esigenze e agli obiettivi del singolo: trattamenti viso e corpo, prodotti cosmeceutici, piano nutrizionale, consigli fitness e sessioni di mindfulness interagiranno per assicurare il raggiungimento di un benessere a 360 gradi che possa diventare parte di una agevole e sana routine quotidiana. Il Metodo Longevity riconosce, infatti, decisiva importanza al benessere psico-fisico, offrendo così percorsi multisensoriali, rilassanti e de-stress, guidati da un mental coach, con pratiche di mindfulness, oltre a un’analisi dei ritmi del sonno La linea comprende anche integratori alimentari in grado di promuovere i processi fisiologici di detossificazione, di rigenerazione cellulare e di attivazione metabolica, per ridurre i danni di uno stress psico-fisico e potenziare le nostre difese naturali.

(foto De Marco)