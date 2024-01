La strada per la longevità passa per Civitanova. Ha aperto da un mese in via Santa Chiara, a due passi dalla piazza, il primo centro nelle Marche di The Longevity Suite, il più grande network europeo di crioterapia.

I 3 pilastri su cui si fonda il metodo Longevity sono: esposizione al freddo, detox fisico-mentale e consapevolezza estetica. Ogni percorso di The Longevity Suite prevede l’utilizzo controllato dell‘esposizione al freddo per detossificare, diminuire lo stress ossidativo e ridurre le infiammazioni, attraverso l’innovativa tecnologia della Cryosuite Total Body, una speciale camera dove è possibile esporre il corpo a temperature tra i -85° C e – 95° C per un intervallo di tempo compreso tra i 3 e i 5 minuti.

Il metodo di The Longevity Suite nasce a Milano ed è frutto del lavoro di oltre 20 anni di ricerca del team guidato dal dottor Massimo Gualerzi, direttore scientifico della struttura e cardiologo Antiage. Il cuore del progetto è il Biohacking, il tentativo di riprogrammare il funzionamento dell’organismo e dare vita a sistemi di protezione che possano combattere infiammazione e stress ossidativo, tra i principali fattori di invecchiamento.

Un obiettivo perseguito in senso olistico fondendo aspetti medicali, tecnologie estetiche d’avanguardia, trattamenti manuali, pratiche come il digiuno intermittente e prodotti nutrizionali detox, oltre a un’apposita linea di prodotti cosmeceutici.

Tra i numerosi servizi The Longevity Suite offre le più innovative tecnologie del mondo del wellness e della salute, integrate in protocolli d’avanguardia che garantiscono un equilibrio tra bellezza esteriore e benessere mentale.

La mission di The Longevity Suite campeggia nella home page del sito internet: “Vogliamo aiutare chiunque lo desideri a vivere in piena salute, bellezza ed energia mentale, sempre al massimo del proprio potenziale, promuovendo ogni giorno uno stile di vita lungimirante e focalizzato sul qui e ora, una bellezza consapevole e autentica, un approccio al tempo in cui la salute è al centro delle nostre scelte “. E ancora: “La longevità non è solo vivere più a lungo, ma un percorso per trasformare la tua vita e vivere al meglio delle tue possibilità“.

Il cuore del programma? “Affidarsi a freddo e detox per rallentare l’invecchiamento della pelle attraverso un approccio completo di riduzione dell’infiammazione”.

Quali benefici si possono ottenere dal freddo? “Facilitare la perdita di peso bruciando fino a 600 Kcal per singola seduta e accelerare il metabolismo basale; detossificare ridurre lo stress ossidativo e ridurre le infiammazioni muscolari; ringiovanire l’aspetto della pelle grazie a una maggiore produzione di collagene; migliorare il tono dell’umore e il benessere mentale”.

Il percorso verso il benessere non si ferma esclusivamente all’interno dei centri: infatti, parte integrante dei programmi effettuati nella clinica è la continuità del trattamento direttamente a casa, per potenziare i risultati ottenuti grazie all’offerta di prodotti acquistabili nella City Clinic o sul sito, facendo sì che i benefici provati diventino una costante della propria quotidianità.

(foto di Federico De Marco)

(promoredazionale)