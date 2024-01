Un giallo in stile anni ’40 girato nelle Marche. E’ il nuovo film “Crimini Ossessivi”, dell’associazione Essere Felici, scritto e diretto da Monica Picciafuoco, co regista Lorenzo Baldini. Dal progetto culturale cinematografico “Dentro la Psiche”, realizzato totalmente dall’associazione, autonomamente, e curato al dettaglio. Il film fa parte di un sequel di corti, nato tutto per gioco durante il periodo della pandemia con il primo corto “Cena con Delitto”.

Nella stesura del copione vengono in superficie molti elementi, e questo spinge l’autrice, la presidente dell’associazione Monica Picciafuoco a scrivere nuove sceneggiature. Cosi nasce il progetto dei sequel insieme ai soci e a tante altre persone con la passione del teatro e del cinema.

«In Cena con Delitto – spiega una nota dell’associazione – conosciamo per la prima volta l’assassino, nel secondo corto si va indietro nella storia del protagonista e degli altri personaggi, i suoi vissuti e i misteri per poi arrivare a Crimini Ossessivi, il film che verrà proiettato nella prima ufficiale alla sala box della Mole Vanvitelliana di Ancona il 18 febbraio alle 17,30 con ingresso gratuito, il quale non vi sveliamo alcuna trama, perché é certamente un giallo in stile anni 40, tutto da vedere e che lascerà tutti con il fiato sospeso. La scelta di girare i Corti nel periodo tra gli anni 40 e il 46 ha reso la sfida pi§ attraente nel ricercare tutti i dettagli di un’altra epoca e con l’aiuto e il supporto di altre realtà come il Club Auto moto storiche Ancona e l’Accademia di oplologia e militaria. Il progetto nasce anche dalla volontà di poter far conoscere e valorizzare il nostro territorio toccando i comuni di Ancona, Staffolo, Cingoli, Camerata Picena e Serrapetrona. Si ringraziano molte realtà e soprattutto il cast fatto di persone piene di cuore, talento e voglia di mettersi in gioco. Per tutte le info troverete tutto sul sito dell’associazione www.esserefeliciassociazione.it che è già all’opera per una nuova stesura di sceneggiatura, quindi rivolgendosi a tutte quelle persone anche prima esperienza con un sogno nel cassetto e tanta voglia di recitare vi invita al prossimo casting. Contatti dell’Associazione su WhatsApp 3409501431 . I primi due corti potete trovarli online su Youtube e già a disposizione il Trailer di Crimini Ossessivi».