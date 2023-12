È morto a Macerata Tombesi Cesare conosciuto da tutti come William. «Se ne va un pezzo della storica sinistra eretica e antagonista maceratese», dicono due dei suoi amici storico Carlo e Francesco Migliorelli. Tombesi aveva 66 anni e da tempo stava male. Lascia figlia Elettra Olimpia, i fratelli Valter e Manuela.

«Animo indocile, costruì nei primi anni ’70 il Comitato Apprendisti, al quale aderirono decine di ragazzi che lavoravano nelle botteghe partigiane -ricordano i due amici – Cofondatore con altri compagni del giornalino chiamato Iskra, come il primo giornale fondato da Lenin. Partecipò alla apertura della sede di Lotta Continua a cui ha aderito fino alla esistenza del movimento, per passare poi nei primi ’80 insieme a molti di noi provenienti dalle più diverse esperienze movimentiste, alla sezione maceratese di Democrazia Proletaria nello storico vicolo Lazzarini. Rimane storica la scritta che annunciava in via Costa il comizio di Mario Capanna (la mano di Mao, il palo di Moskì), scritta cancellata qualche anno fa. Sempre mente critica della sinistra maceratese, non ha mai rinunciato alle sue idee. La sinistra non lo ha mai capito e amato in fino in fondo. Comprensibile in una città un po’ immobile e opportunista. Gli ultimi anni sono stati minati dalla malattia, che ieri se l’ha portato via. Tutti i compagni di sempre – concludono Carlo e Francesco Migliorelli – ti augurano un buon viaggio».

Il funerale domani alle 16 nella chiesa di San Giorgio, a Macerata.