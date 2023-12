Lavora in un cantiere, operaio colpito dalla benna di un Bobcat: portato all’ospedale di Torrette in eliambulanza, è in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio in contrada Bura, a Tolentino.

Lì si trovava al lavoro, in un cantiere, un 36enne italiano. Intorno alle 15 nel cantiere era in azione un Bobcat. Ad un certo punto il terreno su cui si trovava il mezzo ha ceduto. Questo ha fatto sì che il Bobcat si muovesse andando a colpire alla schiena il 36enne con la benna. Sul posto è intervenuto il 118. Viste le condizioni del 36enne, gli operatori dell’emergenza hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il ferito, che ha riportato un trauma importante alla schiena, è stato trasferito all’ospedale di Torrette. L’operaio è in prognosi riservata. Parallelamente alle cure per il ferito sono corsi gli accertamenti dello Spsal dell’Ast per chiarire come sia avvenuto l’incidente e stabilire se vi siano responsabilità. In provincia è del 4 dicembre scorso un altro incidente avvenuto con un Bobcat, in quel caso fatale per il 45enne Davide Gentili. L’uomo si trovava nell’azienda dello zio, a Visso. Era stato investito dal mezzo che era manovrato dallo zio stesso e stava facendo retromarcia.

Gli incidenti su lavoro sono in aumento, in più tantissimi sono in provincia i cantieri aperti per la ricostruzione. Per evitare incidenti è fondamentale nei posti di lavoro la formazione del personale in modo che possa essere preparato ai possibili rischi e possa prevenirli. Se questo è un compito che compete al datore di lavoro, è importante che i dipendenti, una volta formati, tengano comportamenti corretti per evitare incidenti e infortuni.

(Ultimo aggiornamento alle 20,25)