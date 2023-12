Tragico incidente sul lavoro, operaio muore a 45 anni. E’ successo verso le 13,30 a Visso. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era al lavoro nel piazzale della ditta dove era impiegato, un’azienda che si occupa di movimento terra, quando è stato investito dal Bobcat guidato da un collega.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118, carabinieri e ispettori dello Spsal, il Servizio per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Ast. Per l’uomo però non c’era giù più niente da fare. E’ morto praticamente sul colpo. In corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Nel Maceratese è il secondo incidente mortale sul lavoro nel giro di una settimana. Lunedì scorso, infatti, era morto poche ore dopo il ricovero l’operaio 63enne di Apiro Doriano Maggiori, colpito dal tronco di un albero mentre stava pulendo gli argini del fiume Potenza a San Severino.

(aggiornamento delle 15,40)