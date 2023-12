Dall’Ecuador alle Marche, quattro chili di cocaina nascosti nel doppiofondo di una pentola intercettati all’aeroporto. Arrestata una casalinga di Cupra Marittima. E’ l’esito di un’indagine della Guardia di finanza di Varese. La spedizione, arrivata alla Cargo City dell’Aeroporto di Malpensa proveniente dall’Ecuador, è stata intercettata dalle Fiamme gialle durante un controllo.

Ad attirare l’attenzione dei militari un pacco contente un set di pentole, apparentemente insospettabile. Tuttavia, tra i tegami uno era più pesante: infatti aveva un doppiofondo perfetto dove erano nascosti i quattro chili di cocaina. Secondo gli inquirenti il quantitativo di droga avrebbe reso almeno 6mila dosi per un totale di oltre 300mila euro di guadagno.

A quel punto i militari hanno identificato la destinataria della spedizione: una donna che vive a Cupra Marittima. Nella sua abitazione, durante la perquisizione, sono stati trovati anche hashish, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari che sono stati sequestrati. Per la donna è dunque scattato l’arresto per traffico internazionale di stupefacenti, che poi è stato convalidato dal gip. Per lei il giudice ha disposto il carcere.