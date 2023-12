di Francesca Marsili

E’ un viaggio incantato nell’universo del Grinch quello organizzato dai commercianti del centro storico di Tolentino per questo Natale 2023. La sua grotta fredda trasformata in un luogo che scalda il cuore e diverte i bambini, il trenino Grinchmas dove ascoltare favole animate e la caccia al tesoro rubato dall’iconica creatura ai commerciati sono alcune delle iniziative pensate dagli esercenti che promettono: «Venite in centro, troverete il Natale che avete sempre immaginato».

Il mostriciattolo verde e peloso più irriverente, cinico e scorbutico di sempre preso in prestito non solo per divertire i più piccoli, ma per infondere un messaggio di resilienza. “Che nessuno ci rubi il Natale”, titola il ricco programma. Ovvero ciò che voleva fare il malvagio Grinch, ostico al natale nel suo isolamento, diventa il simbolo e slogan della tenacia dei commercianti che, attraverso una serie di eventi, intendono restituire alla città il vero significato del natale nonostante le difficoltà del post sisma. «Vogliamo trasmettere un messaggio di speranza, unità e supporto reciproco nonostante la difficile fase del post- terremoto – spiega Monica Fammmilume, presidente dell’associazione Tolentino commercio centro storico e titolare del negozio Art & Co. –. Siamo più forti, e desideriamo preservare lo spirito natalizio incoraggiando la solidarietà tra residenti e visitatori, sottolineando appunto la forza della comunità nel superare le avversità e sostenendo i commercianti locali tra cantieri e ricostruzione».

Silvana Pallorito, del negozio Bo’ Bo’, aggiunge: «Il cambiamento nel cuore del Grinch, che prima odia il Natale e poi riesce e comprenderne il vero significato, sottolinea la possibilità di trasformare anche situazioni difficili in opportunità di crescita e rinascita per la città e per le sue attività commerciali. Speriamo che la nostra iniziativa possa contribuire a creare una nuova atmosfera di gioia in città per un natale in cui tutti, grandi e piccini, possano ritrovare il vero senso della festa».

Il programma pensato dai commercianti del centro, condiviso e supportato dall’amministrazione comunale, è stato curato in ogni dettaglio. Le vetrine dei negozi del centro sono addobbate con ghirlande, fiocchi e luci seguendo il fil rouge del personaggio creato dalla penna dello scrittore e fumettista statunitense Dr. Seuss. Per immergersi nel suo mondo c’è la Grotta del Grinch, in via Parisani 30, che sarà inaugurata l’8 dicembre e che resterà aperta anche il 9, 10, 16, 17, 22, 23 e 24 dicembre, dalle 16 alle 20. La sua caverna fredda e buia si trasforma in un luogo caldo ad accogliente dall’associazione Ricrea. Quest’ultima farà immergere i bambini nella favola del natale Grinch con laboratori e la possibilità di conoscere il mostriciattolo verde in carne e ossa. Un luogo dove i più piccoli potranno trascorre pomeriggi divertenti anche grazie al servizio di babysitting mentre i genitori potranno fare shopping in centro. Nei pomeriggi del 16 e 17 dicembre la Grotta del Grinch sarà resa ancor più coinvolgente dalla compagnia teatrale amatoriale “Le mezze facce”. «Ringraziamo a famiglia Dignani per aver messo a disposizione i locali gratuitamente», ci tengono a sottolineare i commercianti.

Sabato 16 dicembre sarà la volta del Grinchmas shopping, con i negozi del centro storico aperti con orario continuato fino a tarda sera. Dal tardo pomeriggio dello stesso giorno inizierà la caccia al tesoro organizzata da Geocaching Tolentino, per trovare i regali, sparsi in 8 punti del cuore della città legati al natale, che il Grinch dispettoso ha rubato ai commercianti. La base sarà al Punto informativo Iat, in piazza della Libertà. Infine il trenino Grinchmas, addobbato dei commercianti, sul quale salire a bordo per un viaggio magico dalle 16 alle 20 nei giorni 9-10-16 e 17 dicembre. Percorrendo le vie del centro nei vagoni allestiti a tema i bambini potranno immergersi in un’avventura entusiasmante, piena di sorprese e divertimento arricchita da letture animate che diventa ancor più reale con l’immancabile Grinch col quale scattare selfie. I commercianti ringraziano anche la studentessa universitaria Greta Pascucci, che con amore per la sua città, pazienza e capacità, ha creato i contenuti social e la grafica del natale Grinch 2023 dei commercianti del centro storico di Tolentino.