«Incanaliamo tutta questa rabbia, riempiamo le strade, facciamo rumore». E’ l’appello che lancia l’associazione studentesca di Unimc Officina Universitaria che ha organizzato per domani un secondo corteo contro la violenza sulle donne. Il primo corteo è in programma oggi ed è organizzato dall’ateneo. «Meno di 72 ore, il tempo intercorso tra il femminicidio di Giulia Cecchettin e Rita Talamelli – dice Martina Gagliardi, coordinatrice di Officina Universitaria – In Italia una donna muore ogni 72 ore, uccisa da un uomo. Ogni 72 ore sotto i nostri occhi avviene un femminicidio. Il nostro corteo nasce dall’esigenza di dare una valvola di sfogo alla nostra rabbia, vogliamo attraversare le strade di Macerata come una marea, insieme e fare rumore. Farne tantissimo, come Elena Cecchettin ci ha chiesto. Siamo stufe di restare in silenzio e siamo stufe di essere zittite. Invitiamo la cittadinanza e la comunità studentesca tutta a partecipare, domani a partire dalle 17 al nostro corteo arrabbiato. Il concentramento sarà in piazza Annessione con arrivo in piazza Cesare Battisti, in cui si susseguiranno interventi e musica. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima».

Per permettere lo svolgimento del corteo, la polizia locale ha emanato un’ordinanza che modifica il traffico. Il provvedimento prevede il divieto di sosta con rimozione, dalle 16 alle 20, in corso Matteotti, via Tommaso Lauri, corso Garibaldi, piazza Annessione e piazza Cesare Battisti. Previsto il divieto di transito, per tutti i veicoli, durante lo svolgimento della manifestazione, in particolare con obbligo di svolta a sinistra e immissione in via Padre Matteo Ricci per tutti i veicoli giunti in prossimità dell’intersezione tra via XX Settembre/via Domenico Ricci e piazza Vittorio Veneto, eccetto i veicoli delle forze dell’ordine e mezzi di soccorso. Divieto di transito anche in via Armaroli e obbligo di proseguire dritto per tutti i veicoli giunti in prossimità dell’intersezione con via Zara, eccetto residenti durante il passaggio del corteo in via Tommaso Lauri. Infine il provvedimento prevede la sospensione momentanea della circolazione lungo il percorso della manifestazione.