«Un risultato storico per Civitanova. Siamo riusciti, là dove altre amministrazione hanno fallito, ad approvare questo grande progetto di rigenerazione urbana che darà nuova linfa ad un’area strategica, nel cuore della città». Usa un tono trionfale il sindaco Fabrizio Ciarapica ed esprime soddisfazione per l’ok del consiglio ieri sera all’adozione definitiva della variante Ceccotti. Ora occorre un altro passaggio con un tempo previsto di 180 giorni per la valutazione delle osservazioni in Provincia. «Con soddisfazione posso dire che il voto di ieri, è il frutto della volontà e dell’impegno di questa amministrazione – ha aggiunto Ciarapica – che è stata capace di raggiungere, dopo tantissimi anni, un giusto compromesso tra edificazione e sostenibilità ambientale e tra gli interessi dei privati, già consolidati nel tempo, e l’interesse pubblico».

«Questa adozione – aggiunge l’assessora all’urbanistica Roberta Belletti – rappresenta il penultimo passo di un lungo processo che negli anni non è mai stato portato a compimento, ma la determinazione di questa maggioranza nel voler restituire la dignità che merita ad un’area degradata quale è quella della Ex Ceccotti, è stata decisiva. Voglio ringraziare il sindaco, l’ex assessore all’urbanistica Fausto Troiani, oggi presidente del consiglio comunale, gli uffici ed in particolare tutte le forze di maggioranza presenti in aula ieri sera. Insieme abbiamo dimostrato un grande senso di responsabilità nei confronti della nostra città e del futuro dei nostri figli».

La potenzialità edificatoria dell’area è di 20mila metri quadrati di superficie utile lorda, divisa su due unità di intervento, una di 17mila metri quadrati e una di 3 mila. In particolare: commerciale – terziario – direzionale (per 13.000 mq), residenziale (per 7.000 mq). Un vasto sistema di spazi pubblici a verde e piazze (per 24.000 mq circa) e parcheggi (per 25.000 mq circa), collegando anche il nuovo Terminal sulla Statale 16 con la stazione ferroviaria e, quindi, con il centro della città. «Con questa variante – continua Belletti – le abitazioni esistenti ricadenti nella Ceccotti potranno eseguire interventi di ampliamento, demolizione con ricostruzione e cambio di destinazione d’uso, precedentemente non consentiti, dato che ad oggi l’intera area si configura come zona bianca in cui si possono eseguire esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in tal modo risolviamo la problematica del tessuto edilizio esistente, ormai da anni bloccato».