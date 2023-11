Una buona risposta di pubblico ieri al cineteatro Cecchetti per Marcello Veneziani, ospite della rassegna culturale ideata da Vince Civitanova. Lo scrittore e giornalista ha condotto i presenti in un viaggio nell’Italia di ieri, oggi e domani. Più di un invito, la sua è stata quasi una preghiera a «riscoprire la vera identità di una nazione, a riscoprire l’amor patrio. Proprio perché viviamo in un mondo globale – ha detto Veneziani – abbiamo bisogno di radicarci in un luogo identitario che avvertiamo come casa e questo non può che essere la nostra patria: sarebbe un riconoscimento della propria diversità, della propria storia, un atto di amore nei confronti dei nostri padri che hanno fondato l’Italia».

Identità che assume un importante significato anche in casa Vince Civitanova. «Quando 10 anni fa ebbi l’idea di fondare insieme a qualche altro amico questa lista civica – ha detto Fausto Troiani – sapevo che sarebbe stata una sfida non facile, soprattutto in un panorama politico dove le liste civiche nascono e muoiono con estrema facilità. Ma le sfide mi sono sempre piaciute e oggi posso dire con orgoglio che noi rappresentiamo una delle poche eccezioni in Italia». Eccezioni perché «Vince Civitanova è più forte di ieri e lavoreremo per esserlo ancora di più domani. Fuori e dentro al palazzo».

Troiani «mentis di Vince Civitanova, una guida che nel tempo ha saputo tenere unito un gruppo trasmettendo i valori più nobili della destra, ma anche quelli dell’amicizia, del rispetto e della lealtà – ha detto il presidente Alessandro D’Urso – un festival culturale in corso, più di 200 tessere, un assessore, Roberta Belletti, con deleghe importanti per la crescita di Civitanova, una squadra che da poco si è rafforzata in consiglio comunale con l’ingresso nel nostro gruppo del quarto consigliere Pierpaolo Turchi, insieme al capogruppo Paolo Mercuri Marino e al vice Pierluigi Capozucca, tante idee e progetti e soprattutto un gruppo unito e compatto dove ogni singola persona è risorsa preziosa e insostituibile». Sul palco anche l’assessore Roberta Belletti. «È per me un onore rappresentare la grande famiglia di Vince Civitanova in amministrazione – ha detto – siamo l’anima civica di una città in continuo fermento culturale, turistico e commerciale».

Presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, assessori e consiglieri comunali, amici e simpatizzanti del partito civico. La serata si è conclusa con una cena insieme a Veneziani.