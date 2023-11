di Laura Boccanera

Il tricolore del monumento ai caduti all’inizio del lungomare sud è sbrindellato e lacerato dall’usura, ci pensa il Pd. Dopo le polemiche che hanno caratterizzato la cerimonia del 4 novembre a Civitanova per la mancata sostituzione della bandiera italiana che figurava a brandelli, rovinata dal vento e dall’usura del tempo, senza più neanche il colore rosso, questa mattina il consigliere Francesco Micucci è andato nella sede del Pd, ha preso il tricolore presente in via Mameli e l’ha issato sull’asta al posto della tela ormai rovinata.

La vicenda era diventata virale con le foto della cerimonia in occasione della festa delle forze armate. Un’immagine stridente rimbalzata sui social: da un lato le parole pronunciate di onore alla patria e alla bandiera e dall’altro la realtà dei fatti, col tricolore lacerato in bella vista.

E così questa mattina Micucci ha sostituito sua sponte il vessillo e poi ha comunicato, sempre sui social, l’impresa: «Visto che ancora nessuno tra sindaco, assessori si decideva a sostituire la bandiera oramai ridotta a straccio, questa mattina ho preso in prestito dalla sede del Pd (anche noi siamo patrioti) un bandiera italiana degna di questo nome, mi sono recato al monumento ho smontato la vecchia ed ho issato il vessillo a tributo dei caduti. Tempo dell’operazione: 10minuti, ci voleva tanto? E poi ho riconsegnato la vecchia in comune».