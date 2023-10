Scirocco e Levante prima e ora un forte vento da Ponente stanno caratterizzando questa giornata a Civitanova dove si registrano alcuni interventi dei vigili del fuoco per rami caduti e per una tenda pericolante, un albero è caduto su un’auto (leggi l’articolo).

Con una temperatura che è salita sulla colonnina di mercurio fino a 26 gradi e con un vento di 18 nodi anche il mare si è mostrato agitato. Da ieri sera una mareggiata ha reso difficoltoso il rientro in porto di alcune imbarcazione. Nel video e negli scatti di Alessandro Panichelli vengono immortalati i flutti a Civitanova di ieri sera e di questa mattina. Due pescherecci ieri sera sono riusciti a rientrare in porto grazie all’abilità dei timonieri: un mare da levante e un’onda lunga hanno reso infatti la navigazione complessa e nel video il peschereccio sembra in balìa delle onde. Questa mattina col vento le onde e il mare in burrasca hanno regalato (nonostante le temperature estive) un’immagine ben più autunnale dell’Adriatico.

(foto e video Alessandro Panichelli)