Vento forte in tutta la provincia, oltre 25 gli interventi dei vigili del fuoco da questa mattina sino alle 13,30 e oltre 50 quelli in coda. Principalmente si tratta di operazioni per rimozione di alberi e rami sulle strade, ma anche per recuperare persiane cadute e tende che non sono state riavvolte.

Le forti raffiche non accennano a placarsi e si moltiplicano le richieste di intervento. Tra queste anche una al cimitero di Macerata, per un albero pericolante da tagliare, e una a Pollenza, sulla corta che dal Trebbio porta a Pollenza scalo, per piante che ingombrano la strada di cui una di grandi dimensioni proprio all’altezza di uno stop. Intervento anche alla basilica di San Nicola di Tolentino dove la croce è sta ancorata. Con il forte vento alcuni puntoni in ferro si sono staccati ed è stato necessario fissarla alla muratura con delle fasce. Il Comune provvederà poi, appena il vento cesserà, a intervenire con una soluzione definitiva. La basilica è interessata da lavori per la sistemazione dei danni subiti in seguito al sisma de 2016. A Civitanova un albero è caduto su un’auto, diverse le impalcature pericolanti che hanno bisogno di intervento.

