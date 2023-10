Le azioni solidali dei maceratesi proseguono senza sosta e senza confini territoriali. All’albo pretorio dell’Ast di Macerata sono apparse le determine di accettazione di due donazioni a vantaggio degli ospedali di Civitanova e di Macerata. Un cittadino e un’azienda hanno donato rispettivamente una sonda ecografica da 5.300 euro al reparto di medicina dell’ospedale di Macerata e otto televisori del valore di 1.500 euro al reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Civitanova. Un gesto significativo che rientra nell’ambito di una lunga serie di azioni solidali messe in atto nella nostra provincia a vantaggio della Ast Macerata che detiene un primato regionale in questo particolare ambito. Donare per il piacere di farlo, per testimoniare un’appartenenza territoriale e la volontà di migliorare i servizi sanitari erogati nel nostro territorio.

Gesti benefici che si ripetono, sono decine infatti le donazioni fatte negli ultimi anni da cittadini maceratesi a vantaggio delle sedi ospedaliere della Ast. Donazioni di privati, di aziende, di persone che chiedono di restare anonime e di altre che invece reputano che diffondere la bellezza di un gesto mettendoci anche la faccia possa suscitare un positivo spirito di emulazione. Di recente una benefattrice, Gianna Piera Silvetti, ha avuto modo di dire «Avrei preferito mantenere l’anonimato, ma eccomi qua, spinta anche da alcuni amici che mi hanno convinta ad esserci…Sono vecchia, ho 84 anni e sono orgogliosa di aver seguito l’esempio di generosità della famiglia Silvetti, io non ho fatto niente… Si può fare del bene con le opere, visitando le carceri, le rsa, dando un abbraccio, con un sorriso. Come diceva spesso mio padre, chi fa del bene sta bene».