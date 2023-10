10 Ottobre 2023

ore 13:58

di Alessandra Pierini (video Gabriele Censi)

«L’allattamento non è un obbligo, non è una cosa per cui se non si fa si è cattive mamme». Le parole di accoglienza verso le neomamme arrivano, al termine della settimana dell’allattamento, da Mauro Pelagalli, direttore del Dipartimento materno infantile dell’Ast di Macerata. Una settimana che ha visto nel reparto di Ostetricia e Ginecologia di Macerata anche una giornata record per numero di parti, ben 14 nelle 24 ore del giorno di San Francesco.

Pelagalli precisa che i vantaggi dell’allattamento sono indubbi e di questo serve essere consapevoli. «Diamo ai neonati una sostanza ricca di anticorpi, che assicura una protezione iniziale, una bassa sensibilizzazione agli alimenti, è economico ed è sostenibile per l’ambiente».

In prima fila, subito dopo la nascita, all’ospedale di Macerata c’è l’ostetrica Loredana Riccucci: «Dobbiamo lottare tutti i giorni – spiega – per garantire il gold standard dell’alimentazione del neonato che è il latte umano. Lo facciamo soprattutto nelle prime ore dopo il parto, il momento in cui si incontrano gli sguardi tra mamma e bambino e si realizza il bonding che cementa il rapporto tra di loro». A Macerata da qualche anno è attivo il Lattarium, una stanza intima e dedicata all’allattamento, un’isola felice dove le mamme possono rifugiarsi in tranquillità. Nella stessa stanza giovedì è previsto un ambulatorio sull’allattamento.

Quando invece le mamme, per motivi oggettivi, fisici e di salute non possono allattare? Lo spiega Ivana Corradi, infermiera professionista: «Quando le mamme sono costrette a vivere l’allattamento in modo diverso da come se lo immaginavano interveniamo noi, creiamo dei momenti per loro per sviluppare il legame e l’attaccamento».