Il reparto di Oculistica dell’ospedale di Macerata saluta Marco Rossiello, che va in pensione. Specializzato in retina medica e laser terapia, aveva iniziato a lavorare nel 1980 nel reparto di oculistica del nosocomio di San Severino Marche con Gino Dichiara, passando dalla “sua” Tolentino per poi trasferirsi a Macerata nel 1999, dove è rimasto fino ad oggi collaborando con l’attuale primario Vincenzo Ramovecchi. Conosciuto e apprezzato da tutti anche per la profonda passione per la storia e l’arte, i colleghi e il personale ospedaliero lo hanno oggi salutato per l’ultima volta in reparto.

«Lo ringraziamo per tutti gli insegnamenti nella disciplina oculistica e nella cultura universale che ha profuso generosamente in tutta la sua carriera: un grande professionista per la sua elevata e sopraffina abilità diagnostica – fanno sapere colleghi e collaboratori, che gli hanno dedicato una piccola festa d’addio – auguri per una nuova vita e per una nuova primavera».

(redazione Cm)