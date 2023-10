di Luca Patrassi

Chiuso il lavoro della commissione esaminatrice del concorso per direttore del Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Torrette (Ancona).

Ieri il verbale è stato consegnato alla direzione e poco fa è stata pubblicata la determina all’albo pretorio: la prima in graduatoria è risultata essere Susanna Contucci, in questi ultimi anni reggente del reparto in questione.

Secondo è risultato Emanuele Rossi, primario del Pronto Soccorso dell’ospedale di Macerata: in base agli atti appena pubblicati Rossi aveva, in base al curriculum, un punteggio superiore rispetto agli altri candidati ma i commissari di esame hanno valutato con un punteggio più alto il colloquio della Contucci.

Il Pronto Soccorso di Torrette era senza direttore da tre anni ed anche la burocrazia si era impegnata a fondo per allungare i tempi già lunghi di suo: c’era anche stato un cambio di norme tra un anno e l’altro, tra un passaggio e l’altro, e il nuovo direttore generale dell’azienda di Torrette aveva deciso di riaprire i termini del concorso, appunto – come si è detto – per rispondere al mutato quadro normativo. la questione era anche stata al centro di una interrogazione presentata dal consigliere regionale Democrat Romano Carancini che contestava appunto la procedura con relativo allungamento dei tempi. Cinque i candidati che hanno partecipato al concorso. Ora appunto la pubblicazione della graduatoria stilata dalla commissione esaminatrice guidata dal dottor Roberto Pusinelli.