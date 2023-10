di Laura Boccanera

Deve fare la terapia con un farmaco chemioterapico che però le provoca uno choc anafilattico a causa di un’allergia. Una paziente in cura all’ospedale di Civitanova fino a pochi anni fa non avrebbe avuto speranze a seguito di una reazione allergica tale che l’avrebbe costretta a scegliere fra un’anafilassi e il decorso della malattia. Grazie ai nuovi farmaci e alla formazione del reparto di allergologia invece è riuscita a trovare un’alternativa riuscendo così a curarsi e sconfiggere il tumore.

E’ solo una delle storie che arrivano dal reparto di allergologia diretto dal dottor Stefano Pucci che, con 5.641 visite solo nel primo semestre di quest’anno è il reparto di allergologia più grande in Italia. Un’eccellenza resa tale grazie anche alla formazione continua degli operatori e alla ricerca. E proprio per questo, grazie alla collaborazione col Banco Marchigiano e con l’associazione Noi Allergici, l’Ast organizza un ciclo di 4 incontri ai massimi livelli con i migliori esperti in Italia dedicati alle allergie in ospedale.

Si tratta di appuntamenti dedicati al personale medico e infermieristico (massimo 20 partecipanti) che si trova a dover fronteggiare nuove casistiche per l’aumento alla sensibilità verso farmaci o soluzioni di contrasto utilizzate durante esami diagnostici o in sala operatoria. Il primo incontro dedicato proprio ai mezzi di contrasto si svolgerà domani 12 ottobre, seguirà un appuntamento sulle allergie ai farmaci chemioterapici con la principale esperta della materia, la dottoressa Alessandra Vultaggio dell’ospedale Meyer il 23 novembre e a seguire il 14 dicembre l’incontro sulle allergie in sala operatoria e il 18 gennaio quello dedicato agli antibiotici.

Il ciclo di appuntamenti è stato presentato questa mattina nella sala della presidenza del Banco Marchigiano alla presenza del direttore amministrativo dell’Ast macerata Milco Coacci, di Stefano Torresi presidente dell’associazione NoiAllergici, Giorgio Palombini presidente del Banco Marchigiano e Massimo Tombolini direttore generale. Presente anche il primario dell’allergologia di Civitanova Stefano Pucci.

«Questo evento ha un impatto importante ed enorme sulla qualità della vita e sicurezza del paziente in ospedale – ha sottolineato il direttore amministrativi Coacci – ringraziamo l’istituto di credito e l’associazione che lo ha reso possibile perché migliora il servizio che erogheremo in ospedale». «Dopo aver parlato lo scorso anno ad una platea aperta ottenendo anche un successo inaspettato – ha detto il primario Stefano Pucci – quest’anno ci siamo rivolti ai nostri colleghi perché ci siamo resi conto che c’era una crescente domanda di richieste da parte di persone che avevano avuto problemi con alcuni farmaci. Di pari passo è aumentata anche la richiesta di consulenze per interventi diagnostici e in sala operatoria.

Solo nel primo semestre abbiamo effettuato 114 consulenze e di queste il 41% erano legate all’ipersensibilità a farmaci utilizzati nei nostri ospedali. È una percentuale importante e le problematiche che si affrontano sono spesso complesse. C’è stato il caso di un’allergia ad un farmaco chemioterapico utilizzato per un tumore molto aggressivo, ma che aveva provocato uno choc anafilattico nella paziente. E quello era l’unico farmaco che poteva essere utilizzato per la remissione del tumore. Grazie ad un protocollo e a farmaci biotecnologici siamo riusciti a far completare il ciclo completo di chemioterapia senza choc anafilattici. Oppure sono in aumento le allergie ai mezzi di contrasto. E’ capitato anche il caso di un’allergia ad un disinfettante utilizzato in sala operatoria. Per parlare di questi temi verranno i medici più esperti della materia. Per tutti e quattro gli appuntamenti avremo la presenza del professor Antonino Romano e per la giornata formativa sui chemioterapici dal Meyer la dottoressa Alessandra Vultaggio».



